Umar Sadiq quiere seguir en España y el Sevilla se postula como su destino más probable

El agente del delantero de 24 años se ha apresurado a negar que el nigeriano vaya a irse a Rusia tan pronto como ha trascendido que el Krasnodar estaba dispuesto a ofrecer 15 millones de euros al Almería por él. La intención de Umar Sadiq es seguir jugando en España, por lo que el Sevilla se postula como el gran favorito para hacerse con sus servicios.

“Acaba de llegar de nuevo a Almería y no está cerca de ir a Rusia, ni mucho menos, cuando él sabe que su estilo se adapta perfectamente a España. La prioridad es que siga allí”, ha asegurado su agente en Owngoalnigeria.

“En el Almería no tienen prisa por dejarle marchar. Tendremos una imagen más clara de su futuro en cuanto llegue agosto. Por ahora todo lo que pueda salir queda en segundo plano”, ha añadido sobre el futuro de Umar Sadiq.

También el propio Umar Sadiq se pronunció al respecto hace unos días: “No me importaría seguir una temporada más en el club, pero si me toca marcharme, debe ser porque estoy muy seguro de que va a ir bien en mi nuevo destino”.

Umar Sadiq y sus otros pretendientes en LaLiga

Según se ha dicho, el Getafe presentó una oferta similar a la del Krasnodar, que fue rechazada por el Almería. Y es que de momento el equipo andaluz solicita 30 millones por Umar Sadiq. Esto ha llevado al Villarreal, que también tenía en su agenda al nigeriano, a decantarse por Boulaye Dia, por el que ha pagado 15. Así pues, por su buena relación con Monchi, el Sevilla es el nuevo favorito para hacerse con Umar Sadiq. El conjunto hispalense busca a un futbolista en su demarcación y ha intentado, sin éxito, hacerse con Joselu. Ahora podría intentarlo con Umar Sadiq siempre y cuando ofrezca 20 millones de euros y algún jugador como cedido al Almería.