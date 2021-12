El Sporting contacta con Sergio y con García Pimienta para que releven a David Gallego

Fútbol

El baile de entrenadores podría azotar nuevamente a la Segunda División. David Gallego, ex del Espanyol, podría tener los días contados al frente del Sporting de Gijón. El conjunto asturiano ya ha contactado con Sergio González, ex del Real Valladolid, y con Francisco Javier García Pimienta, el que fuera entrenador del filial del Barcelona, para ofrecerles su banquillo.

Noticias relacionadas Radio. Helena Condis presume orgullosa de Juanma Castaño

Así lo asegura La Nueva España, que señala que para que puede llegar cualquiera de ellos, el Sporting de Gijón deberá cesar antes a David Gallego. En el caso de Sergio González, si bien fue relacionado con el Elche, ha sido tentado por otros equipos de Segunda División. Sin ir más lejos, el Leganés le ofreció ser el sustituto de Asier Garitano, una opción que terminó declinando. Sergio González dijo no al equipo madrileño porque no se encontraba en condiciones físicas de volver a entrenar. El catalán estaba recién operado de la cadera y estaba siguiendo un estricto proceso de rehabilitación cuando dijo no al Leganés. Ahora sí estaría en disposición de tomar las riendas del Sponting de Gijón.

García Pimienta, alternativa del Sporting de Gijón a Sergio

Lo mismo sucedería con Francisco Javier García Pimienta. Tras haber desarrollado su carrera como entrenador en las categorías inferiores del Barcelona, ahora busca su primera oportunidad fuera del club blaugrana. Dicha posibilidad podría llegarle de la mano del Sporting de Gijón si destituye a David Gallego. De momento, su equipo, que es el decimoquinto clasificado de LaLiga SmartBank, acumula nueve jornadas sin saborear la victoria.