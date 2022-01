El Nápoles alcanza un acuerdo con Mathías Olivera

Si hace unos días hablábamos en LAOTRALIGA del interés del equipo italiano por el lateral de 24 años del Getafe, ahora ha trascendido que en San Paolo ya tienen un acuerdo con él. En principio, el Mathías Olivera reforzará el Nápoles de cara a la próxima temporada, aunque el club está intentando poder adelantar su llegada.

Según la Gazetta dello Sport, el Nápoles quiere aprovechar su acuerdo con el uruguayo para forzar su salida del Getafe en el mercado invernal. La intención del equipo italiano sería que Mathías Olivera recalase en calidad de cedido reservándose una opción de compra obligatoria por él a ejecutar en verano.

Ya el anterior, el defensor estuvo cerca de recalar en la Serie A de la mano del Milan. Entonces Ángel Torres se mostró abierto a negociar por debajo de su cláusula de rescisión, solicitando 10 millones de euros por Mathías Olivera. Habrá que ver si ahora el Getafe facilita su llegada al Nápoles y si lo hace ahora o se espera al próximo verano para dejarle salir. Mathías Olivera tiene contrato con el conjunto azulón hasta 2025.

Mathías Oliveira podría salir y Okay Yokuslu llegar al Getafe

El conjunto azulón, que en el presente mercado invernal se ha hecho ya con Gonzalo Villar, con Borja Mayoral y con Óscar Rodríguez, está cerca de hacerse también con el centrocampista del Celta de Vigo. Al igual que sus otros tres refuerzos, Okay Yokuslu llegará al Getafe en calidad de cedido hasta final de temporada. Eduardo Coudet ha confirmado que Okay Yokuslu no viajó a Sevilla porque “seguramente” va a salir del equipo en el mercado invernal, por lo que su fichaje por el Getafe podría ser inminente.