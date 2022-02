Juanfran desvela qué jugador del Atlético no quiso tirar un penalti al Madrid en la final de Milán

Dos años después de lo sucedido en Lisboa, el fútbol dio una nueva oportunidad a los de Simeone para tomarse la revancha frente al Real Madrid. No fue así, el conjunto blanco volvió a imponerse al Atlético en una final después de que Juanfran fallase un penalti que inicialmente no iba a lanzar él.

El que fuera futbolista del cuadro colchonero ha recordado lo sucedido en Milán en el documental de Simeone. Si bien en Lisboa, tocados tras el gol de Sergio Ramos, el Atlético llegó fundido física y mentalmente a la prórroga, dos años después fue el Real Madrid el que acusó el cansancio. “En esa prórroga, estaban medio muertos ellos”, dijo Carrasco al respecto. “Teníamos un desgaste más grande y el Atlético estaba muy bien en el partido, físicamente mejor que nosotros”, añadió.

Por su parte, Fernando Torres, rememoró: “Yo hablaba con Gabi y le decía que era ahora, los tenemos. Era un momento de dar un paso adelante pero no lo dimos, porque físicamente no podíamos o porque no fuimos lo suficientemente valientes”.

Simeone también comentó al respecto: “Podríamos haber hecho un gol si hacíamos un cambio más ofensivo, nos podrían haber hecho un gol si hacíamos un cambio más ofensivo pero la realidad es que llegamos a un momento de la final donde otra vez estábamos a un paso de salir campeón”.

Juanfran falló el penalti para el Atlético y el Real Madrid resultó campeón

Tras sobrevivir a la prórroga, el Real Madrid resultó campeón. Fue después de que Juanfran fallase el penalti, algo que ha recordado así: “A mí no me tocaba, le tocaba a Carrasco y Yannick no quiso tirarlo. Nos falta uno y tal... nadie dijo nada y dije, lo tiro yo”. Sin embargo, Fernando Torres prefirió no señalar a Juanfran: “Es el penalti que fallamos todos”.