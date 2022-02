Wijnaldum podría recalar en LaLiga de la mano del Atlético de Madrid

El centrocampista holandés de 31 años, que el pasado verano declinó la opción de recalar a coste cero en el Barcelona para probar fortuna en el PSG, no está teniendo en el cuadro parisino el protagonismo que esperaba. Esto es algo que querría aprovechar el Atlético de Madrid, que busca a un futbolista en su demarcación, para reclutar en sus filas a Georginio Wijnaldum en verano.

Según CalcioMercato, el ex del Liverpool también podría regresar a la Premier League de la mano del Aston Villa, del West Ham y del Newcastle, equipo en el que ya militó. No obstante, más atractivo para Georginio Wijnaldum sería iniciar una nueva aventura en LaLiga Santander de la mano de un club con mayores aspiraciones como es el Atlético de Madrid. El el conjunto rojiblanco el holandés ocuparía el hueco que dejará Héctor Herrera, que termina contrato al final del presente curso.

Eol fichaje de Wijnaldum dejaría sin sitio a Saúl en el Atlético de Madrid

El fichaje de Georginio Wijnaldum cerraría la puerta del Atlético de Madrid a Saúl Ñíguez, por el que el Chelsea no ejercerá la opción de compra que tiene sobre él, que es de 35 millones de euros. El ilicitano no dudó en culpar públicamente a Simeone de su salida en verano con unas declaraciones por las que parece que éste le ha sentenciado: “Me sentía estancado por no jugar en mi posición. Mi cabeza no aceptaba mi nuevo rol de jugar en una nueva posición”.

“Le pedí a Simeone entrenar en mi posición, ya no jugar, para encontrarme feliz y encontrar mi mejor versión. Al contar eso pensaron que lo mejor era salir y era lo mejor para todos. Para mí ha sido la decisión más difícil de mi vida y me he asesorado por muchas personas”, concluyó Saúl Ñíguez.