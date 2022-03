El Atlético de Madrid ya sabe cuánto le costaría fichar a Wijnaldum

Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado mes de febrero, el centrocampista de 31 años, que el pasado verano tuvo la opción de recalar a coste cero en el Barcelona, podría aterrizar éste en LaLiga Santander de la mano del Atlético de Madrid. Y es que el paso de Georginio Wijnaldum por el PSG está siendo decepcionante, motivo por el que la escuadra francesa ya le ha puesto precio con vistas a la próxima ventana de transferencias.

Según SPORT, ante el interés del Aston Villa de Steven Gerrard, el París Saint-Germain ha tasado al holandés en 25 millones de euros. Sin duda, un precio asequible para el Atlético de Madrid, que podría cubrir con Georginio Wijnaldum la salida de Héctor Herrera al Dynamo Houston. Otros rivales del cuadro colchonero en la puja por el holandés serían el West Ham y el Newcastle. No obstante, pese a que éste último equipo podría presentar una oferta mareante por él, la opción más atractiva para Georginio Wijnaldum sería la de probar fortuna en LaLiga Santander de la mano del Atlético de Madrid.

El fichaje de Wijnaldum dejaría sin sitio a Saúl en el Atlético de Madrid

El fichaje de Georginio Wijnaldum cerraría la puerta del Atlético de Madrid a Saúl Ñíguez, por el que el Chelsea no ejercerá la opción de compra que tiene sobre él, que es de 35 millones de euros. El ilicitano no dudó en culpar públicamente a Simeone de su salida en verano con unas declaraciones por las que parece que éste le ha sentenciado: “Me sentía estancado por no jugar en mi posición. Mi cabeza no aceptaba mi nuevo rol de jugar en una nueva posición”.

“Le pedí a Simeone entrenar en mi posición, ya no jugar, para encontrarme feliz y encontrar mi mejor versión. Al contar eso pensaron que lo mejor era salir y era lo mejor para todos. Para mí ha sido la decisión más difícil de mi vida y me he asesorado por muchas personas”, terminóSaúl Ñíguez.