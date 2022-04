El Atlético de Madrid ofrece 4,5 millones por temporada a Kamara

Aunque se ha llegado a publicar que el centrocampista de 22 años tiene un acuerdo con el conjunto rojiblanco para ser el sustituto de Héctor Herrara en el conjunto rojiblanco, lo cierto es que el francés todavía no se habría decantado por ninguno de sus pretendientes. Boubacar Kamara termina contrato con el Olympique de Marsella a final de temporada y, además del Atlético de Madrid; Manchester United, Borussia Dortmund, West Ham o Newcastle quieren hacerse con sus servicios a coste cero.

El Atlético de Madrid ya trató de fichar a Kamara en verano

Para adelantarse a estos equipos, el cuadro colchonero ha ofrecido 4,5 millones de euros por temporada al galo según La Gazzetta dello Sport. Con ese mismo objetivo, el Atlético de Madrid ya presentó una oferta por Boubacar Kamara en el mercado invernal, aunque su propuesta, de 5 millones de euros más objetivos de difícil cumplimiento, fue rechazada por el Olympique de Marsella.

Y es que su presidente, Pablo Longoria, no descarta renovar al centrocampista. “Kamara? Es mi responsabilidad. Llevo en el club desde agosto de 2020, asumo mis responsabilidades, sobre todo con la situación de Kamara. Hasta el final no se dice la última palabra. Seguimos teniendo conversaciones, hemos propuesto distintas posibilidades”, declaraba recientemente.

Además de en Kamara, el Atlético de Madrid está interesado en Emerson

Cuestionado por el interés del conjunto rojiblanco en una entrevista, Emerson Royal admitía: “Me ha llegado el interés. Ahora estoy en un momento bueno... pero no sé qué pasará en el futuro. Me gusta que los equipos vean mi fútbol”. “¿Si firmaría un Emerson por la derecha y Lodi en la izquierda? No lo sé”, agregaba.