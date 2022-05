El Benfica quiere a Mathías Olivera como sucesor de Grimaldo

El lateral español termina contrato en 2023 y, de no renovar, todo parece indicar que su equipo hará caja por él en verano. Esto ha llevado al Benfica a mirar al Getafe en busca de un sucesor para Grimaldo. El elegido sería Mathías Olivera, que difícilmente seguirá en el conjunto azulón pese a tener contrato hasta 2025.

Según se ha publicado, el uruguayo tendría un acuerdo con el Nápoles, que pagaría 15 millones de euros al Getafe por su fichaje. Esto es algo que llegó a desmentir Ángel Martín, director deportivo del equipo madrileño, que durante la presentación de Okay Yokuslu dijo: “Olivera va a seguir con nosotros. Es un futbolista muy importante para el Getafe y en este verano no se va a valorar que salga”.

De no tener un acuerdo con el Nápoles, y siempre y cuando venda a Grimaldo, el Benfica se lanzará a por Mathías Olivera. No obstante, si el Getafe no facilita su salida, el conjunto portugués podría lanzarse a por Mihailo Ristic, al que podría reclutar a coste cero cuando termine contrato con el Montpellier.

Fabrizio Angileri, posible recambio de Mathías Olivera si se marcha al Benfica

Si Mathías Olivera saliese del Getafe rumbo al Benfica, al Nápoles o a cualquier otro equipo, el conjunto azulón querría a Fabrizio Angileri como recambio. El futbolista de 28 años termina contrato con River Plate al final del presente curso y podría recalar a coste cero en el equipo madrileño. El Getafe ya habría establecido los primeros contactos con Fabrizio Angileri, que vería con buenos ojos probar fortuna en el fútbol europeo, y en concreto en LaLiga Santander, de la mano del conjunto azulón.