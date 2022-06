El Getafe piensa en Luka Jovic para reforzar su delantera

Borja Mayoral regresará al Real Madrid tras su cesión al conjunto azulón, que vuelve a mirar al cuadro merengue en busca de un sustituto. Es por ello por lo que el Getafe estaría dispuesto a ofrecer acomodo a Luka Jovic, del que quiere desprenderse el vigente campeón de LaLiga y de la Champions.

Según la COPE, en el Coliseum solicitarán la cesión del delantero de 24 años. No obstante, para que Luka Jovic pueda recalar en el Getafe, el Real Madrid deberá hacerse cargo de parte de su ficha. Y es que, en ningún caso, el conjunto azulón asumirá los 10 millones que cobra por temporada.

Luka Jovic y Óscar Mingueza, opciones para el Getafe

Xavi no cuenta con Óscar Mingueza, al que el Barcelona busca acomodo en LaLiga Santander. Esto ha llevado al conjunto azulgrana a ofrecer al central de 23 años a un Getafe que perderá a Jorge Cuenca y, probablemente, a Cabaco.

A favor de la llegada de Óscar Mingueza al Coliseum juega su polivalencia, ya que también puede actuar como lateral diestro, lo que permitiría a Quique Sánchez Flores dosificar a Damián Suárez. No obstante, el Getafe aún no ha movido ficha, aunque valora hacerse con sus servicios en calidad de cedido. El Barcelona, por su parte, espera traspasar al central por una cantidad entre 5 y 10 millones de euros. El Real Madrid también preferiría vender a Luka Jovic, aunque liberarse de su elevada ficha ya sería un éxito teniendo en cuenta que no lo logró el pasado verano.