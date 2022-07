El Celta podría llevarse a Óscar Mingueza del Barcelona a un precio de risa

La llegada de Jules Koundé al conjunto azulgrana dejará en una posición todavía más delicada al defensor de 23 años. Si bien Óscar Mingueza ha sido ofrecido a varios equipos por el Barcelona, ahora es el Celta de Vigo el que parece dispuesto a ofrecerle acomodo.

El catalán, además de como central, puede jugar como lateral derecho. Esto ha convertido a Óscar Mingueza en una opción muy atractiva para un Celta de Vigo que no sabe si podrá retener en sus filas a Javi Galán. El Barcelona, que en un principio comenzó pidiendo entre 5 y 10 millones de euros por el defensor, parece que permitirá a éste recalar en Balaídos por una cantidad cercana a los 3 según el diario AS. Los fichajes del conjunto blaugrana en su demarcación y que Xavi Hernández no haya convocado a Óscar Mingueza para la gira por Estados Unidos han hecho que su precio haya caído por debajo de las exigencias del club.

Además de Óscar Mingueza, Neto podría recalar en el Celta procedente del Barcelona

El Barcelona quiere hacer caja por Óscar Mingueza y liberarse de la elevada ficha de Neto. Es por ello por lo que estaba dispuesto a dar la carta de liberad al guardameta de 32 años para que éste pudiese recalar a coste cero en el Celta de Vigo. No obstante, el brasileño se ha negado hasta la fecha a rebajarse el sueldo, lo que está complicando su llegada a Balaídos. ¿Seguirá los pasos de Óscar Mingueza o se aferrará al Barcelona, con el que tiene contrato hasta 2023?