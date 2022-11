“No me siento la estrella de la Selección”

Luis Enrique ha apostado por una Selección en la que todos los futbolistas son igual de importantes. Aún así para muchos es Pedri su gran estrella. Cuestionado por ello, el atacante del Barcelona ha asegurado no considerarse como tal ni con España ni cuando defiende la camiseta del conjunto azulgrana.

“¿Cómo llevas ser la estrella de esta Selección?”, fue la pregunta de Juanma Castaño a Pedri. “Muy bien, muy tranquilo. No me fijo en los carteles, intento jugar al fútbol que es lo que me gusta. Mi hermano siempre me está dando palos para que mejore muchas cosas o me recuerda lo que hice mal; eso me ayuda para seguir mejorando. Ayer hubo dos pases que fallé”, respondió éste en la Cope.

“No me siento estrella ni aquí ni en el Barça. En el Barça hay muchos jugadores con muchísimo más peso que yo y en la Selección es todos juntos, que es lo que hace bueno al equipo”, matizó Pedri después.

Uno de esos futbolistas es Sergio Busquets, que como capitán aconsejó a Pedri y a Gavi antes de su estreno mundialista. “Busquets nos dijo a mi y a Gavi que estuviéramos tranquilos, nos dio una mini charla el día antes cuando salimos a calentar, que estuviésemos tranquilos, que no nos fijásemos en todo lo que se monta antes del partido y esas palabras del capi te tranquiliza. Estaba muy tranquilo, se vio dentro del campo, que estábamos disfrutando”, reveló Pedri.

La diferencia entre jugar con el Barcelona y con la Selección para Pedri

El futbolista de 20 años reconoció que con el Barcelona tiene más fácil ver portería y que con la Selección tiene más participación en el juego. “Los interiores sí tenemos un matiz distinto ya que en el Barcelona nos quedamos mucho más entre líneas, donde podemos hacer más goles y asistencias, pero aquí tocamos mucho más la pelota”, manifestó Pedri.