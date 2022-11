Kiko Rivera hace una oferta a Cristiano Ronaldo para que fiche por el Sevilla

El que fuera delantero del Real Madrid tiene una empresa dedicada al trasplante capilar. Para promocionar ésta, Cristiano Ronaldo contactó en su día con Kiko Rivera para ponerle pelo totalmente gratis. El hijo de Isabel Pantoja, por su parte, le pidió a cambio un millón de euros. Ahora Kiko Rivera estaría abierto a pasar por quirófano a cambio de que Cristiano Ronaldo, sin equipo tras haber rescindido su contrato con el Manchester United, fiche por el Sevilla.

“Cristiano, vente al Sevilla y te dejo que me pongas pelo”, bromeaba el hijo de Isabel Pantoja en uno de sus directos. En otro anterior, Kiko Rivera había señalado sobre Ronaldo: “Estoy un día durmiendo la siesta, me despierto, cojo el móvil y veo un mensaje de un número muy raro medio en portugués medio en español y era Cristiano para ofrecerme ponerme pelo”.

“Le digo a un amigo ‘Me voy a cagar en sus muelas, mo me puede llamar para una fiesta, no, me llama para ponerme pelo. No me quiero poner pelo, que me dé un millón de euros por cada pelo que me ponga’. No me volvió a llamar nunca, tenía que haberle pedido menos. Por 800.000 también me los pongo. Por 100.000, lo mismo también”, agregaba Kiko Rivera.

El Sevilla no ha movido ficha por Cristiano Ronaldo

Entre las múltiples propuestas que ha recibido Cristiano Ronaldo en los últimos días no figura ninguna del Sevilla. Sí una del Al-Nasrr que le reportaría 225 millones de euros si acepta jugar las tres próximas temporadas en Arabia Saudí. En concreto, 75 millones por campaña. Cristiano Ronaldo vería así aumentado considerablemente su sueldo, que en el Manchester United era de 30 millones de euros por temporada, cifra inalcanzable para el Sevilla por muy tentadora que pueda resultar la oferta de Kiko Rivera.