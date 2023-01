El agente de Yannick Carrasco reconoce estar negociando su traspaso al Barcelona como parte de un intercambio

El extremo de 29 años del Atlético de Madrid podría ser la llave que lleve a Memphis Depay al conjunto rojiblanco. Si recientemente contábamos en LAOTRALIGA que el cuadro colchonero había alcanzado un acuerdo con el delantero de 28 años del Barcelona, ahora ha sido el propio agente de Yannick Carrasco el que ha confirmado que se negocia en un intercambio de cromos entre clubes.

«El plan es cambiar a Yannick por Memphis. Todavía no hay nada concreto ni sé si puede funcionar, pero las negociaciones están en curso. A Yannick le gusta y es un buen jugador», desveló Pini Zahavi en el diario belga Nieuwsblad.

El Barcelona podría cambiar a Memphis Depay al Atlético por Yannick Carrasco

Memphis Depay no quiere abandonar LaLiga Santander, sí el Barcelona, motivo por el que habría alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid rechazando recalar en el Inter de Milán. No obstante, para acoger en su plantilla al holandés, el cuadro colchonero deberá hacer lo propio con el equipo catalán, algo que le resultará más sencillo si Yannick Carrasco entra en la operación. Y es que, pese a restarle seis meses de contrato, el Barcelona no dejará a Memphis Depy recalar en el Atlético de Madrid a cambio de que el conjunto rojiblanco se haga cargo exclusivamente de su ficha.

Memphis Depay ha disputado esta temporada 8 partidos con el Barcelona y ha anotado 4 goles y repartido una asistencia. Desde su llegada al conjunto azulgrana ha marcado 14 tantos en 42 encuentros. Yannick Carrasco, por su parte, ha registrado 4 goles y repartido 3 asistencias en los 28 partidos que ha disputado en el presente curso con el Atlético de Madrid.