Dani Ceballos y otros futbolistas que regresarán a la Selección con Luis de la Fuente

El técnico riojano, que ha tomado el relevo de Luis Enrique al frente de la Selección, ya tiene perfilada la que será su primera lista. Con la llegada de Luis de la Fuente se esperan sonados regresos para los partidos que enfrentarán a España con Noruega y con Escocia los próximos 25 y 28 de marzo. Uno de ellos será el de Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid.

El buen hacer del utrerano en las últimas semanas no ha pasado desapercibido para Luis de la Fuente. Otro que parece que volverá con el nuevo seleccionador es Mikel Oyarzabal, aunque éste no fue convocado por Luis Enrique para el Mundial por lesión.

Por decisión técnica se quedó fuera un Iago Aspas que podría tener una nueva oportunidad en la Selección con Luis de la Fuente. También Borja Iglesias, con el que ya ha hablado el riojano al igual que con Sergio Canales, compañero suyo en el Betis, según Estadio Deportivo.

Lui de la Fuente ya ha elegido quién relevará a Busquets en la Selección

Volviendo a la delantera, el que podría tener su primera oportunidad con la Selección es Joselu, del Espanyol. También volverá a ser convocado con España Martin Zubimendi; aunque tal y como ha reconocido el propio Luis de la Fuente, será Rodri el que ocupe el hueco que ha dejado la retirada de Sergio Busquets. En su demarcación también volverá Fabián Ruiz, con el que siempre ha contado Luis de la Fuente. Más complicado parece que pueda regresar Sergio Ramos, compañero de éste último en el PSG, aunque será una de las grandes incógnitas de su primera lista.

Sobre Sergio Ramos, Luis de la Fuente manifestó: «Hay muy buenos futbolistas en España. Ahora no tengo límite de edad porque hasta ahora he estado siempre marcado por la sub 21 o la 19 o sub 20. Pero ahora tenemos la posibilidad de elegir a a los mejores jugadores que hay posiblemente del mundo. Hay que elegir los que estén en mejor momento en esa situación y en ese día concreto para afrontar ese partido. ¿Quién puede ser? Seguro que cuando dé la primera lista habrá cuatro o cinco jugadores que podrían estar y no están. Y me cuestionarán. Es lo que toca. En ningún caso voy a hacer esa selección mirando DNI ni nada, sino mirando rendimiento, momento y ese sexto sentido que es esa sensación que te dice si llevar uno u otro».

Albert Luque, por su parte, como director de fútbol de la Selección señaló: «Sergio Ramos será considerado como el que más. Si da un nivel como para estar en la Selección, volverá, igual que otros jugadores. Si algunos sorprenden y Luis cree que tienen que venir, vendrán. El único descartado es Busquets y es porque nos llamó al presidente, a De la Fuente y a mí para decirnos que había decidido dejarlo, antes incluso de que nosotros hablásemos con él. Fue claro, tenía esa idea en la cabeza. Ramos está en todas las listas, está en equipo que luchará por su liga y por la Champions y si es titular y da un nivel alto, es una opción que pueda volver».

A su vez, sobre el recambio de Busquets, Luis de la Fuente dijo: «Yo a Rodri le veo de mediocentro. Conmigo siempre ha jugado de pivote. Es verdad que de central también lo ha hecho bien e igual para algún partido se le puede utilizar. Pero yo busco y quiero la especialización y para mí Rodri es mediocentro. Desde que estaba en los juveniles del Villarreal viene conmigo en la posición de pivote».