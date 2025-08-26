Los 3 fichajes que quiere cerrar el Levante

El Levante, que lleva dos derrotas en el arranque liguero, busca, contrarreloj y antes de que acabe el mercado de fichajes el próximo 1 de septiembre, un portero, un centrocampista y un delantero. Fue el propio entrenador Julián Calero quien se encargó de confirmar, tras perder ante el Barcelona el pasado sábado, las necesidades del equipo valenciano, que hasta el momento ha realizado ya nueve fichajes.

El Levante, sin embargo, anda muy justo a nivel económico y, de hecho, todavía no ha podido inscribir en LaLiga a Jon Olasagasti, el uruguayo Alan Matturro, el hondureño Kervin Arriaga y al centroafricano Goduine Koyalipou, aunque los tres últimos están lesionados y el primero se acaba de incorporar al trabajo junto al resto de compañeros tras superar una lesión muscular.

El club valenciano, además, tampoco ha inscrito al portero Alfonso Pastor y al centrocampista Víctor Fernández, cuyo futuro parece lejos del Ciutat de València.