Álex Moreno volverá a LaLiga y no de la mano del Betis

Aunque desde hace tiempo se llevaba hablando de la posible vuelta de Álex Moreno al Betis, especialmente este verano, el lateral izquierdo que ha regresado al conjunto verdiblanco ha sido Junior Firpo. A él se le unirá en los próximos días Javi López, que llegará procedente de la Real Sociedad, lo que ha cerrado definitivamente la puerta a Álex Moreno. Sin embargo, al defensor de 32 años se le ha abierto la del Girona, equipo con el que regresará a LaLiga EA Sports tras su paso por la Premier League.

Álex Moreno puso rumbo a Inglaterra de la mano del Aston Villa en 2023 después de que el equipo que dirige Unai Emery pagase 13,5 millones de euros al Betis por hacerse con sus servicios. Sin embargo, al no contar para el técnico vasco, recaló en calidad de cedido en el Nottingham Forest. Ahora, si nada se tuerce, firmará por el Girona por una o dos temporadas según el periodista Ivan Quirós.

Álex Moreno llegará a un Girona del que saldrá Krejci

El Girona ha recibido una oferta irrechazable por uno de sus futbolistas. El Wolverhampton, que este verano ya se ha llevado a Fer López del Celta de Vigo por 23 millones de euros más variables, va a pagar ahora 30 al conjunto catalán por Ladislav Krejci.

El central checo de 26 años llegó al Girona el pasado verano a cambio de 8 millones de euros y en su primera temporada en Montilivi ha disputado un total de 36 partidos en los que ha anotado 2 goles. La importancia de Ladislav Krejci en el esquema de Míchel ha sido tal que el Wolverhampton ha puesto 30 millones de euros sobre la mesa para hacerse con sus servicios. Por tanto, hará el camino inverso a Álex Moreno y dejará el Girona para poner rumbo a la Premier League.