Alexis Sánchez responde en Instagram a las críticas de los aficionados del Sevilla: “No vine a gustarles”

La prensa chilena alucina alucina por las críticas que está recibiendo Alexis Sánchez desde que en verano fichase por el Sevilla. Si bien su actuación fue discreta contra el CD Extremadura en Copa del Rey, el delantero de 36 años reaparecía después de un mes tras sufrir un desgarro que iba a tenerle apartado de los terrenos de juego dos.

Reaccionando a las críticas recibidas, Alexis Sánchez escribió en una storie de Instagram: “La ley, Sevilla FC”. Posteriormente se hizo eco de un fragmento de la película 300 en el que Leónidas, líder del ejército espartano, dice: “No me interesa la aprobación de nadie, no vine a gustarles, vine a construir algo que sobreviva al caos y, si para lograrlo, tengo que ser el villano en la historia de alguien, que así sea, al final todos queremos lo mismo”.

También en Instagram, celebrando el paso de su equipo a la siguiente ronda de la Copa del Rey, Alexis Sánchez escribió: “Feliz por el triunfo y también por compañeros que volvieron después de mucho tiempo en el once inicial, incluyéndome a mí y a jóvenes, tomando experiencia en la Copa del Rey. Seguir mejorando y hacernos fuerte como equipo”.

Los números de Alexis Sánchez en el Sevilla

Alexis Sánchez, que llegó al Sevilla a coste cero en verano tras acabar contrato con el Udinese, firmó solo hasta final de temporada con el conjunto hispalense. Desde entonces ha disputado un total de 10 encuentros en los que ha anotado 2 goles y repartido 1 asistencia, unos números que la dirección deportiva considera insuficientes, motivo por el que busca un nuevo delantero en el mercado invernal.