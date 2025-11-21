Antiviolencia propone cerrar un mes el estadio de Mendizorroza

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propuso este viernes sancionar al Deportivo Alavés con una multa de 60.001 euros y la clausura de su estadio durante un mes por el apoyo del club a aficionados radicales, según un comunicado.

"El Estadio de Mendizorroza cuenta con murales, grafitis y pegatinas de promoción del grupo ultra Iraultza 1921 en su fachada exterior. La Comisión Antiviolencia recabó informes de seguridad y, en su reunión del pasado 28 de octubre, propuso una multa de 40.000 euros por la exhibición de estos dibujos. Sin embargo, los murales no fueron retirados", expuso Antiviolencia.

La Comisión defendió que sobre los murales el club colocó "unos folios de color rojo formando un aspa y unos carteles con la leyenda: 'Censurado por el coordinador de la Ertzaintza'" y recordó que La Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte prohíbe expresamente dar "promoción o apoyo" a grupos de seguidores radicales.

El Alavés se expone al cierre de Mendizorroza y Osasuna a una multa

Así, Antiviolencia considera que las medidas adoptadas "no tapan los murales". Por otra parte, proponen una multa de 75.000 euros a Osasuna por una infracción "muy grave" durante el encuentro contra el Real Oviedo, jugado en la capital asturiana el pasado 3 de noviembre. "El equipo navarro envío al club local un listado con aficionados que se desplazarían hasta Oviedo para asistir al encuentro. Entre ellos, había un seguidor sobre el que pesaba una prohibición de acceso a recintos deportivos", relató el comunicado.

Además, la Policía Nacional pudo comprobar que el hincha seguía constando como abonado del Osasuna, según informó Antiviolencia. "El artículo 25 de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, señala que 'los clubes y las personas responsables de la organización de espectáculos deportivos deberán privar de la condición de socio, asociado o abonado a las personas que sean sancionadas con la prohibición de acceso a recintos deportivos'", advirtió la Comisión.

Finalmente, Antiviolencia declaró de alto riesgo el partido entre el Real Betis y el Utrecht del próximo 27 de noviembre (21.00 horas) de Europa League, así como el derbi entre el Sevilla y el conjunto verdiblanco que se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán el 30 de noviembre (16.45 horas).