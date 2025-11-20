¿Se arrepiente Busquets de haber tomado la decisión de retirarse?

El español Sergio Busquets, centrocampista del Inter Miami, dijo este miércoles que está disfrutando sus últimos días como jugador profesional y que se encuentra tranquilo ante su inminente retirada, que podría producirse este domingo en caso de derrota ante el Cincinnati FC en los 'playoffs' de la MLS Cup.

"Tengo asumido todo, estoy disfrutando y con ganas de intentar alargarlo dos partidos más. Sería muy buena señal", manifestó Sergio Busquets a los medios de comunicación antes del entrenamiento del Inter Miami.

El centrocampista, de 37 años, anunció el mes pasado que se retiraría al término de esta temporada después de casi dos décadas en la élite.

Sin embargo, la fecha de su despedida del fútbol es incierta, dado que el Inter Miami se encuentra inmerso en los 'playoffs' de la MLS. El domingo disputará a domicilio las semifinales de la Conferencia Este en Cincinnati y a partir de estas instancias cada eliminatoria se juega a partido único.

En caso de que llegue a las finales de la MLS Cup, a Sergio Busquets le restarían tres partidos para retirarse.

Sergio Busquets está contento de haber tomado la decisión de retirarse

"Lo importante es tener la conciencia tranquila, estar seguro de la decisión, y en eso no hay ninguna duda", agregó.

Sergio Busquets recordó con orgullo lo logrado en estos dos años y medio en la plantilla del Inter Miami, un paso que calificó como "un reto" que le obligó a salir de su zona de confort en el verano de 2023, cuando abandonó como capitán el Barcelona.

"Estoy muy contento, no me arrepiento, es un orgullo haber podido participar en el crecimiento del club, de la liga, de los compañeros, y ojalá pueda acabar de la mejor manera", sostuvo.

También tuvo palabras para la reciente visita de Leo Messi al Camp Nou, sin haber recibido permiso previo del Barcelona, y se mostró igual de extrañado que el resto de la gente por verlo allí, aunque indicó que "es un orgullo" que se relacione al argentino con el club azulgrana.

Preguntado sobre la cancelación del partido de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal en Miami en diciembre, Sergio Busquets criticó la falta de información al respecto por parte de LaLiga y dijo que no podía ser que se eligieran a dos equipos sin saber las condiciones ni lo que va a ocurrir en los próximos años.

Pero indicó que "es bueno que el deporte, que la liga, se abra al mundo y tenga oportunidades en otros países siempre y cuando todo el mundo esté de acuerdo".