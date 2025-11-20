Convierte a Zou Feddal en su nuevo entrenador

El internacional marroquí Zou Feddal, exjugador de Betis, Levante, Alavés y Valladolid, entre otros equipos, se estrenará en los banquillos como técnico principal en la Agrupación Deportiva San José de La Rinconada, que milita en Primera Andaluza, ha informado el exfutbolista y el Ayuntamiento de esta localidad sevillana.

Zou Feddal, de 36 años y 26 veces internacional con Marruecos, fue ayudante de Diego Tristán en el Inter de Sevilla la temporada pasada y en ésta fue anunciado como técnico del Sanluqueño de Liga Nacional Juvenil, pero no llegó a comenzar el ejercicio.

La trayectoria como futbolista de Zou Feddal

Zou Feddal jugó como futbolista en el Vilajuiga, Terrasa, Teruel, San Roque de Lepe, Espanyol B, FUS Rabat, Parma, Palermo y Siena hasta que regresó a España al Levante, tras lo que militó en el Alavés y en la temporada 2017-18 fue contratado por el Betis, donde estuvo hasta 2020 y disputó 68 partidos.

El Betis le traspasó en 2020 al Sporting de Lisboa, donde permaneció dos temporadas, antes de terminar su carrera en el Valladolid y en el Alanyaspor de Turquía hasta 2023 cuando colgó las botas.

'Buenas a todos cañameros. Soy Zou Feddal, nuevo entrenador de la AD San José. Agradezco a la directiva y a la dirección deportiva que confíen en mí. Tengo ilusión por poderme unir a este club, con un proyecto ilusionante. Espero poder veros pronto por el Felipe del Valle. ¡Y a reventar!', señaló Zou Feddal.