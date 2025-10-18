¿Cuánto ganan Cristiano Ronaldo y Messi, y quiénes son los 10 futbolistas mejor pagados del mundo?

El portugués Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y el argentino Leo Messi (Inter Miami) encabezan, por este orden, la lista de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo, en la que se ha colado Lamine Yamal (Barcelona).

Cristiano Ronaldo, que ha renovado dos años su contrato con el Al-Nassr saudí, ha ingresado 239 millones de euros gracias a su salario y a múltiples y lucrativos patrocinios. Es más del doble de los 111 millones de Leo Messi, segundo clasificado de la lista elaborada por Forbes. La revista, que combina datos de acceso público y estimaciones, detalló que Leo Messi ganó 60 millones de euros por actividades fuera del terreno de juego, y Cristiano Ronaldo 42 millones. En lo que respecta al que fuera delantero del Real Madrid, fue nombrado la semana pasada primer multimillonario del fútbol en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que estimó su valor en 1.200 millones de dólares.

Tercero en la lista figura Karim Benzema, actualmente en las filas del Al-Ittihad, con 89 millones de euros. Por su parte, en Europa, el futbolista mejor pagado del mundo es Kylian Mbappé, del Real Madrid, con unos ingresos de 81 millones de euros. Le sigue Erling Haaland, delantero del Manchester City, que gana 68 millones.

En la lista de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo figuran otros dos jugadores del Real Madrid, Vinicius aparece en la sexta posición con unos ingresos de 51 millones de euros, y Jude Bellingham lo hace en novena posición con 38 millones.

Al igual que el inglés, ha entrado en esta lista Lamine Yamal, que renovó recientemente con el Barcelona hasta 2031. Este movimiento le ha permitido elevar sus ingresos hasta los 37 millones de euros.

No figura entre los 10 futbolistas mejor pagados del mundo el delantero brasileño Neymar, que ha pasado de generar 94 millones de euros en el Al-Hilal a sólo 32,5 tras su regreso al Santos brasileño.

Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo según Forbes

1- Cristiano Ronaldo (Portugal/Al-Nassr) 239 millones de euros.

2- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami) 111 millones de euros.

3- Karim Benzema (Francia/Al-Ittihad) 89 millones de euros.

4- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid) 81 millones de euros.

5- Erling Haaland (Noruega/Manchester City) 68 millones de euros.

6- Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid) 51 millones de euros.

7- Mohamed Salah (Egipto/Liverpool) 47 millones de euros.

8- Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr) 46 millones de euros.

9- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid) 38 millones de euros.

10- Lamine Yamal (España/Barcelona) 37 millones de euros.