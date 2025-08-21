El equipo de LaLiga que quiere fichar a Dimitrievski al Valencia

Pese a la salida de Giorgi Mamadasvili, Julen Agirrezabala ha llegado al conjunto che cedido por el Athletic para ser titular causando un gran malestar en Stole Dimitrievski. El macedonio quiere salir del Valencia y esto es algo que quiere aprovechar el Celta de Vigo para hacerse con sus servicios.

Stole Dimitrievski, de 31 años, disputó tan solo nueve partidos con el Valencia la pasada temporada entre todas las competiciones, dejando su portería a cero en tres de ellos y recibiendo 11 goles. Llamado a tener un protagonismo igual o inferior en el presente curso, el macedonio vería con buenos ojos recalar en el Celta de Vigo, que esta campaña disputará la Europa League.

Las alternativas del Celta de Vigo a Dimitrievski

Antes de lanzarse a por Stole Dimitrievski, el Celta de Vigo a sondeado a un Sergio Rico que, a sus 31 años, ha vuelto a sentirse portero en Catar de la mano del Al-Gharafa. Lo ha hecho después de que el pasado 28 de mayo 2023 sufriera un accidente con un caballo durante la Romería de El Rocío que por poco le cuesta la vida. El entonces guardameta del PSG pasó 82 días en el hospital, 26 de ellos en coma inducido, y perdió 18 kilos de peso.

Aunque el conjunto gallego ya ha fichado a Andrei Radu, trabaja en la salida de Iván Villar y de Marc Vidal, lo que le ha llevado a contactar con Sergio Rico. También con Fernando Pacheco. Y es que el guardameta de 33 años se encuntra sin equipo desde que el pasado 30 de junio terminase contrato con el Espanyol. Sin embargo, a día de hoy, el favorito para reforzar la portería del Celta de Vigo es Stole Dimitrievski.

Guiata podría ser el sustituto de Dimitrievski si pone rumbo al Celta

Aunque recientemente se dijo que el Elche estaba negociando el fichaje de Vicente Guaita, el guardameta de 38 años, sin equipo desde que el pasado 30 de junio terminase contrato con el Celta de Vigo, se ha ofrecido para regresar al Valencia. Así pues, de salir Stole Dimitrievski, por el que el conjunto che ve con buenos ojos hacer caja, la vuelta del valenciano cobraría fuerza.