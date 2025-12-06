El equipo que ha rechazado a Neymar y que va a fichar a Sergio Reguilón

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el Inter Miami no ha valorado el fichaje de Neymar porque su prioridad en el mercado será darle a Javier Mascherano los jugadores que necesita antes de firmar un gran reclamo internacional como sería el brasileño. Una de las necesidades de la franquicia estadounidense será firmar a un nuevo lateral izquierdo ante la inminente retirada de Jordi Alba. También en LAOTRALIGA, el pasado mes de octubre, avanzamos que Sergio Reguilón sería su recambio.

Al igual que sucede con Neymar, que tiene contrato con el Santos hasta el 31 de diciembre, Jordi Alba termina en esa misma fecha su último año de contrato con el Inter Miami, aunque su último partido será este sábado la final de la MLS.

Sergio Reguilón, por su parte, se encuentra sin equipo desde que el pasado verano terminara su vinculación con el Tottenham, por lo que llegará a coste cero al Inter Miami.

La trayectoria de Sergio Reguilón hasta su llegada al Inter Miami

El defensor de 28 años ha jugado en el Real Madrid, en el Sevilla y en el Atlético en LaLiga EA Sports; y en el Tottenham, el Manchester United y el Brentford en la Premier League. Tras haber jugado su último partido en mayo, Sergio Reguilón iniciará una nueva aventura en el Inter Miami junto a Leo Messi, a Luis Suárez y a Rodrigo de Paul. A la espera de que se confirme su fichaje, el futbolista ya se ha dejado ver estos días por Miami.