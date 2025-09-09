Enrique Cerezo desvela a quién le daría el Balón de Oro

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezó, aseguró que el equipo empezará a "remontar el vuelo a partir del sábado" frente al Villarreal, para "salir del impasse" que ha tenido al principio, porque "no es normal el sitio en el que está" en la clasificación. Fue en un acto de presentación de MADCUP 2026 y el balance de la primera edición de Sports Summit Madrid celebrado este año, en él al ser cuestionado por las posibilidades de Lamine Yamal de ganar el Balón de Oro, desveló que se lo daría a Julián Álvarez.

“Pues la verdad es que es un gran jugador”, dijo Enrique Cerezo sobre Lamine Yamal. “Pero como yo no soy el que los da, ni el que los prepara ni el que los entrega, te digo que no sé. Se lo daría a Julián Álvarez, por ejemplo”, añadió el presidente del Atlético de Madrid respecto a quién le daría el Balón de Oro.

Optimista con que su equipo remontará el vuelto, Enrique Cerezo indicó: “Estamos preparándonos para ver exactamente si realmente salimos de este impasse que hemos tenido al principio. No hemos empezado bien. No es normal en el sitio en el que estamos (17º), pero en el fútbol todo es posible y esperamos a partir del próximo sábado contra el Villarreal, pues ya empezar a funcionar y empezar a sumar puntos”.

“Nosotros desde el principio, desde el inicio de la temporada, creemos que tenemos un equipo magnífico, un entrenador fabuloso, que conoce muy bien a todos los jugadores que tiene. Lo que queremos es que ese equipo esté conjuntado y empiece a funcionar y a empezar a hacer lo que realmente pensamos hacer, que es ganar títulos y empezar a intentar todo lo que sea”, insistió.

El Metropolitano podría albergar la final de la Champions en 2027 según Enrique Cerezo

Además, el presidente del Atlético de Madrid comentó que el estadio Metropolitano “posiblemente sea el candidato definitivo” para albergar la final de la Liga de Campeones de 2027, aunque “todavía hay que esperar a ver lo que decide la UEFA” el próximo jueves.