El descarte de Luis de la Fuente para el partido que enfrentará a España con Georgia

Luis de la Fuente, seleccionador de España, ha descartado a Aymeric Laporte, central del Athletic, para el encuentro ante Georgia de la tercera jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, que se disputa en el estadio Martínez Valero de Elche, en el que la plaga de bajas que sufre provoca un baile de dorsales en los internacionales.

Aymeric Laporte llegó a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol a mitad de semana, citado de urgencia ante la lesión muscular de Dean Huijsen. El defensor es el jugador elegido por Luis de la Fuente para no vestirse en Elche, en el único descarte que tenía que realizar.

El baile de dorsales provocará que Jorge de Frutos busque su segundo partido como internacional pasando del 14 al 2 que habitualmente luce Dani Carvajal. El 7 de Álvaro Morata pasa a Yeremy Pino, el 5 de Huijsen a Dani Vivian, el 10 de Dani Olmo a Jesús Rodríguez, el 16 de Rodri a Álex Baena, el 17 de Nico Williams a Alejandro Grimaldo o el 19 de Lamine Yamal a Samu.

Además, Borja Iglesias regresa a la selección española luciendo el 9 y Marcos Llorente lo hará con el 14.

Los dorsales de España en el tercer partido de clasificación al Mundial 2026 ante Georgia

1. David Raya

2. Jorde de Frutos

3. Robin Le Normand

4. Pau Cubarsí

5. Dani Vivian

6. Mikel Merino

7. Yeremy Pino

8. Aleix García

9. Borja Iglesias

10. Jesús Rodríguez

11. Ferran Torres

12. Pedro Porro

13. Álex Remiro

14. Marcos Llorente

15. Pablo Barrios

16. Álex Baena

17. Alejandro Grimaldo

18. Martín Zubimendi

19. Samu

20. Pedri

21. Mikel Oyarzabal

22. Marc Cucurella

23. Unai Simón

