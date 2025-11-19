Los insultos homófobos de los que fue víctima un ex del Valencia en su último partido

El que fuera futbolista del Valencia, Nacho Ruiz, denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de insultos homófobos durante el partido que enfrentó al CD Quintanar y la UD Conquense.

“Desde que empezó el partido ya empezaron con los insultos que puse en redes sociales como 'hija de puta', 'femenina', 'pobre de tu madre que no tiene un hombre sino una niña'... Eso es lo que recibí durante el encuentro”, relató el propio Nacho Ruiz.

El ex del Valencia, ahora en las filas de la UD Conquense aseguró en rueda de prensa que estos ataques homóbobos “futbolísticamente” no le afectan, pero que son actos “que no deben de ocurrir en pleno siglo XXI y creo que estas personas de no deberían continuar viniendo a los campos de fútbol, que son para animar y disfrutar”.

¿Están detrás de los insultos homófobos a Nacho Ruiz el discurso de algunos partidos políticos?

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha pedido aislar a los “reductos” que caminan “hacia el lado contrario” en relación a los insultos homófobos y machistas vertidos desde la grada de San Marcos contra Nacho Ruiz en el derbi provincial de Segunda RFEF.

Tras el comunicado emitido por el Club Deportivo Quintanar del Rey, que anunciaba una investigación para identificar a los responsables de los insultos y prohibirles el acceso al estadio, la consejera de Igualdad ha contestado sobre este asunto, a preguntas de los medios durante la inauguración de una actividad del Plan Corresponsables junto al secretario general de CCOO, Javier Ortega.

“Cuando precisamente tenemos que seguir avanzando en igualdad, en tolerancia, vemos que parece que todavía hay pequeños reductos que se empeñan en caminar hacia el lado contrario”, ha lamentado Sara Simón, achacando este tipo de comportamientos a los “discursos de odio que se están fomentando a través de algunos partidos políticos”.

Esos discursos acaban “promoviendo” que “quienes son intolerantes se empoderen”, ha advertido Sara Simón, que ha definido esta situación concreta como “bastante triste”.

“Pido a la sociedad que aislemos a las personas que piensen así que entendamos que no es asumible y que por tanto seamos más los que reivindiquemos una sociedad plenamente igualitaria y una sociedad en la que podamos estar orgullosos de nuestra diversidad”, ha remarcado.