Cañizares desvela qué fue lo mejor de su boda para sus invitados

Santiago Cañizares, el que fuera guardameta del Valencia y del Real Madrid, se ha casado por tercera vez. Si bien su boda con Noemí estuvo marcada por la divertida pulla de su hijo Lucas, lo que más gustó a sus invitados fue el embutido tal y como él mismo reconoció.

Preguntado por su boda en À Punt La Banda, Santiago Cañizares dijo: “Obviamente, el día fue especial. Lo pasamos francamente bien. Queríamos una boda con mucha fiesta. Hubo un montón de acontecimientos, creo que nadie se aburrió y todo quedó muy bien, ¿no?”.

El embutido triunfó en la boda de Cañizares

“Al final, sobre las once de la noche, hicimos una barbacoa con embutido de requesón, lo que más creo yo que apreció todo el mundo. Se acuerdan de eso, del embutido. Te pones la corbata por la mañana te vistes, te peinas, pero ya cuando llegas con todo el mundo relajado y ya con hambre es cuando realmente encuentras esa afinidad entre todos, o los invitados que quedaban”, reconoció.

La pulla del hijo de Cañizares en su boda

Dejando constancia de que Santiago Cañizares, como padre, no había hecho cosas por él y por su hermana que sí estaba haciendo por Noemí, su hijo Lucas, guardameta del Tondela, señaló en el divertido discurso que dio en la boda: “Por mí no ha cogido un avión por verme en Portugal. Por mi hermana Carlota tampoco y son países fronterizos. Se fue a Bolivia, 72 horas, cenó con Noemí y se volvió... ¡En turista!”.