Se ofrece para entrenar al Atlético de Madrid

Maurizio Sarri, entrenador del Lazio, proclamó este martes la "superioridad" del Atlético de Madrid, su rival por el primer puesto del grupo E de la Liga de Campeones, elogió a Diego Simeone, del que resaltó que tiene "un plan ofensivo impresionante", y aseguró que "si tuviera que elegir un equipo para entrenar" sería el conjunto rojiblanco.

"Me interesa llegar primero. Los números del Atlético de Madrid son la demostración de lo fuerte que está este equipo, especialmente en este estadio. Ya sabíamos que iba a ser duro. Y con estos números (19 triunfos seguidos en casa) vemos que será incluso más difícil de lo que pensábamos", expuso en la rueda de prensa en el estadio Cívitas Metropolitano, escenario del encuentro de este miércoles.

"Si tuviera que elegir un equipo para entrenar elegiría el Atlético de Madrid. Te lo digo sinceramente. Está claro que es justo que siga Simeone. Espero que se quede diez años más, porque yo en breve me retiraré, pero si me preguntas hace cinco años atrás de entrenar fuera de Italia, te habría dicho el Atleti", continuó el técnico, al que le encanta el ambiente del campo madrileño.

Y habló de Diego Simeone: "Defensivo me parece una gran palabra. Yo este año lo he visto jugar con ritmo en el medio campo, con dos puntas... Hablar de actitud defensiva me parece demasiado. Es un equipo que cuando decide defender lo hace de forma contundente, pero tiene un plan ofensivo impresionante. Me parece muy reducido hablar de Simeone sólo como defensivo".

"El Atlético es un equipo muy superior a nosotros, pero nuestras pocas posibilidades las queremos jugar muy bien. El Atlético tiene una categoría diferente a la nuestra. El Lazio viene de tres victorias y un empate y parece un funeral. En cualquier otro equipo tirarían petardos. Como si para nosotros fuera natural estar en octavos... Desde el año 2000, el Lazio llegó dos veces a octavos", concluyó Maurizio Sarri.