Rescinde su contrato con el Elche horas antes del cierre del mercado

El lateral Jairo Izquierdo ha alcanzado un acuerdo con el Elche para rescindir su contrato, que se prolongaba hasta junio de 2026, según informó este lunes la entidad ilicitana.

El jugador canario, de 31 años, llegó al Elche en el pasado mercado de invierno procedente del Cartagena y disputó nueve partidos, ninguno de ellos como titular, formando parte de la plantilla que logró el ascenso.

Esta temporada, Jairo Izquierdo participó en el partido inaugural del campeonato, ante el Betis, en el que disputó los últimos 25 minutos.