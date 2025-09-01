Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Jiri Lehecka, cuartos de final del US Open 2025

Carlos Alcaraz está arrasando en este US Open. El tenista español batió a Arthur Rinderknech (7-6, 6-3 y 6-4) y se clasificó para los cuartos de final del Grand Slam. Un torneo que, a pesar de haberlo ganado en 2022, ha sido un quebradero de cabeza.

En los últimos dos años, el murciano ha dejado sensaciones agridulces en su gira por Estados Unidos. En 2023, Alcaraz perdió en semifinales del US Open ante Medvedev, lo que le arrebató sus opciones de revalidar el título. Sin embargo, la gran decepción fue en 2024, cuando Carlos no logró pasar de la segunda ronda tras caer ante Botic van de Zandschulp en tres sets.

Pero parece que todo ha cambiado. Carlos ha mejorado sus cualidades en pista dura y llega a este US Open como uno de los grandes favoritos para llevarse el trofeo. Y eso que el cuadro inicial parecía no favorecer a el de El Palmar.

El sorteo situó a Alcaraz como segundo cabeza de serie, lo que le hacía evitar a algunos grandes tenistas hasta las últimas rondas, pero no le eximió de un camino lleno de obstáculos. Sin embargo, el murciano ha esquivado a todos sus rivales y ya busca el pase a semifinales contra Jiri Lehecka.

¿Cuándo juega Alcaraz los cuartos de final?

El partido de cuartos de final del US Open entre Alcaraz y Lehecka se jugará el próximo martes 2 de septiembre en la pista central Arthur Ashe, en un horario por determinar, aunque todo apunta que no será antes de las 17:30. El checo, número 21 del ranking a sus 23 años, es el vigésimo cabeza de serie en el cuadro individual.

¿Dónde ver por televisión y online los cuartos del US Open entre Alcaraz y Lehecka?

El partido de Carlos Alcaraz de estos cuartos de final del US Open contra Jiri Lehecka se podrá seguir por televisión en directo a través de la plataforma Movistar Plus+. Además, también podrá seguirse el minuto a minuto del encuentro a través de LA RAZÓN.

Jiri Lehecka, un hueso duro de roer

El español se enfrentará a Lehecka en una de las grandes pruebas para el tenista murciano. El checo posee un historial de una victoria y dos derrotas ante Carlos Alcaraz, sin embargo esa única victoria se produjo en pista dura en los cuartos del Open 500 de Doha, siendo una superficie parecida a la de Fushing Meadows. Por ello, Carlos deberá desplegar su mejor tenis si quiere clasificar a la semifinal del US Open 2025.

En cuanto a los otros dos partidos, Alcaraz ha logrado superar al checo en la hierba de Queen's venciendo en octavos de 2023 y en la final de 2025.

El cuadro de Alcaraz hasta la final

Desde que se conoció el cuadro de Carlos Alcaraz, la preocupación por el camino del tenista español fue creciendo. El murciano, número dos del mundo, tenía varías "piedras" en el camino que debía sortear si quería llegar lejos en este US Open.

Y así ha sido. Comenzó el torneo con el correoso Opelka, un rival peligroso por su gran servicio y su buen desempeño en pista rápida. Le superó en tres sets, y ya le esperaba Mattia Bellucci, al que venció de manera cómoda.

Ya en tercera ronda, Alcaraz se enfrentó a Darderi en un partido donde el español volvió a dejar buenas sensaciones, logrando su pase a octavos en tres sets. En octavos, Arthur Rinderknech le puso en algunos problemas pero finalmente acabó con el francés en tres sets.

A partir de aquí, a Carlos le espera la parte más complicada. Se medirá a Jiri Lehecka en cuartos y, en caso de vencer, le esperará en semifinales Novak Djokovic o Taylor Fritz. Ya en la final, el español podría volver a encontrarse con Jannik Sinner.