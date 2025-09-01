El turismo alemán dice adiós a España y se decanta por otro país europeo

Según los últimos datos del Ministerio de Turismo, Gran Bretaña continúa liderando el ranking de países emisores hacia España. En total, se registraron 2,7 millones de viajeros internacionales, lo que representa un 23,1% del total de llegadas y supone un aumento interanual del 4%. Sin embargo, esta tendencia positiva podría verse modificada en un futuro cercano.

En el caso de Alemania, las cifras recogidas por Turespaña en julio muestran que 1,6 millones de pasajeros viajaron desde ese país hacia España, lo que equivale a un 13,4% del total, con una caída interanual del -0,6%. Aunque las Islas Baleares concentraron la mayoría de las llegadas, con un 46,7%, estas descendieron en un -3,2%. También Cataluña, con la ciudad de Barcelona como gran atractivo, sufrió una reducción del 1% en la afluencia de turistas germanos.

El motivo se explica en el cambio de preferencias. Cada vez más viajeros alemanes están sustituyendo sus habituales vacaciones en España por escapadas a Turquía, situada a más de 2.000 kilómetros. De hecho, este es el segundo año consecutivo en el que se registra un retroceso de visitantes germanos a Mallorca, Menorca e Ibiza.

Aun así, las Baleares continúan siendo el destino favorito de este mercado, con un 27% del total de pasajeros, seguidas de Canarias, que representa un 20,9%. En contraposición, regiones como Galicia y Andalucía experimentaron los mayores avances, con crecimientos superiores al 10%.

España sigue ofreciendo una amplia diversidad de propuestas para todo tipo de viajeros, pero la tendencia descendente en algunos de los destinos más tradicionales, como las islas, plantea interrogantes.

El turista alemán parece demandar no solo clima agradable, buena gastronomía y playas, sino también mejores precios y un trato más competitivo, aspectos que Turquía está sabiendo aprovechar.