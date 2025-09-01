Cupón Diario de la ONCE: Comprobar resultados del sorteo de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

El número premiado de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha sido el 04485. El número de Serie correspondiente ha sido el 048.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo de lotería que se celebra cada día en España. Su organización está a cargo de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una entidad cuyo propósito es fomentar la integración social y laboral de las personas con discapacidad visual en el país.

Los orígenes de este sorteo se remontan a los años 30, cuando la ONCE comenzó a vender lotería con el objetivo de financiar sus actividades. El primer sorteo tuvo lugar en 1938 y consistía en una rifa con billetes de 10 pesetas.

En 1984, la ONCE introdujo el formato actual del Cupón Diario, basado en la venta de boletos con un número de cinco cifras y la asignación de premios según el resultado del sorteo. Este juego ha logrado una gran aceptación en España y ha permitido a la ONCE recaudar fondos para desarrollar programas y servicios dirigidos a personas con discapacidad visual, incluyendo formación, empleo, accesibilidad y el fomento de la cultura y el deporte.

