Renato Veiga, objetivo del Atlético de Madrid este verano, pondrá rumbo finalmente a LaLiga EA Sports de la mano del Villarreal. El submarino amarillo ha cerrado un acuerdo con el Chelsea para su traspaso por 24,5 millones fijos y hasta 5 millones de euros más en variables.

Según pudo confirmar EFE por fuentes conocedoras del acuerdo, las opciones para que el club castellonense tenga que pagar esos 5 millones, que dependen de hitos individuales y de equipo, no son sencillas.

El club groguet espera que el jugador portugués de 22 años llegue este jueves a Villarreal para someterse al reconocimiento médico y cerrar la que será una de las operaciones más altas de su historia.

Renato Veiga, un jugador del agrado del técnico Marcelino García Toral, llegará al equipo después de que las lesiones de Willy Kambwala y Logan Costa, ambos también centrales, hayan obligado al club a volver al mercado para reforzar la defensa.