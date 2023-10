Llull desgasta al Milán y el Madrid sigue líder (88-71)

Ante el orden y la planificación del Milán, Sergio Llull. El capitán se encargó de liderar la undécima victoria del Real Madrid en once partidos. Anuló el amago de escapada italiana en el segundo cuarto y desquició a los transalpinos en el último. Fue uno de esos arranques incontenibles de un jugador que con 35 años está a un nivel que hace tiempo no se le veía. Ante el Milán fue el líder del líder de la Euroliga.

Comentaba Ettore Messina que su equipo debía "defender, cuidar el balance defensivo y tener un ataque equilibrado porque ellos disfrutan de los tiros rápidos y de los fallos rápidos. Están en un momento muy bonito y han añadido el talento del Facu. Es un momento complicado para todos los que jugamos contra el Madrid". Irreprochable el análisis de Messina y el comportamiento de sus jugadores, pero... al descanso no mandaba el Milán. Tampoco lo hacía el Madrid porque estuvo demasiados minutos a disgusto. Las alegrías ofensivas habituales no llegaron ante los italianos. El Milán es un equipo muy respetable, en formación, pero muy respetable. Messina tiene de todo. Su quinteto titular cuenta con centímetros, kilos y talento y los jugadores han asumido las consignas defensivas del técnico transalpino. Otra cosa es hasta ahora el ataque. Pierden más balones que nadie en la Euroliga y les cuesta un triunfo alcanzar los 80 puntos. Mejorar ambos aspectos es cuestión de tiempo y lo demostraron con su juego en los dos primeros cuartos. Shields y Mirotic generaron muchos problemas. El montenegrino tiene tanta clase que como alero puede hacer tanto o más daño que en la posición a la que estaba acostumbrado a actuar en el Barça. Aportó mucho y eso que enfrente tenía a uno de las parejas más exigentes posible, Deck.

El Milán fue mejor por la cantidad de pérdidas que cometió el Madrid en el primer cuarto. Se disparó hasta ocho. Corrigió ese defecto en el segundo periodo, pero es que hubo muchos jugadores lejos del nivel que ya han sido capaces de ofrecer esta temporada. En realidad fueron Campazzo (12 puntos y 10 asistencias), Deck y Llull los encargados de que los daños mediado el partido fueran mínimos. Pero es que elementos como Musa, letal la temporada pasada para los italianos, y Yabusele estuvieron lejos de su versión habitual. Más inquietante fue lo de Tavares y Poirier. Entre ambos apenas sumaron diez minutos en pista. El caboverdiano cometió rápido dos faltas y el francés siguió su ejemplo e incluso se ganó una técnica. Vistas las "renuncias", Llull dijo balones a mí. Anotó once puntos en el segundo cuarto, con tres triples incluidos. Suficiente para anular la ventaja de nueve puntos con que llegó a contar el Milán.

El Madrid fue más intenso en el tercer cuarto para que la defensa italiana perdiera protagonismo. La conexión Campazzo-Tavares fue la solución hasta que el pívot cometió la cuarta falta. El partido se movía al ritmo que quería el Milán, pero el mérito del Madrid fue ser capaz de adaptarse a esa propuesta. En realidad da la impresión de que con Campazzo el equipo es capaz de adaptarse a lo que sea. El escenario no tenía nada que ver con lo vivido hasta ahora en la temporada. El Madrid no podía correr, los puntos tenían que ser trabajadísimos y aún así los blancos ya mandaban (59-51). Cuando Chus Mateo dio una tregua a Campazzo y Messina también rotó a sus referentes, los blancos no se resintieron y llegaron al último cuarto con una valiosa diferencia (67-61).

Ahí reapareció Llull (19 puntos con 5/10 en triples). Si el martes anotó cinco puntos seguidos ante el Zalgiris en el comienzo del último cuarto para que se rindieran los bálticos, el Milán recibió la misma receta mejorada. Una bandeja y un par de triples sirvieron para desquiciar al Milán y sumar la undécima victoria en once partidos.

88. Real Madrid (19+23+25+21): Campazzo (12), Musa (6), Deck (8), Yabusele (3) y Tavares (8) -quinteto titular- Poirier (9), Rodríguez (5), Rudy (3), Llull (19), Hezonja (13) y Ndiaye (2).

71. Milán (25+17+19+10): Pangos (9), Shields (16), Mirotic (13), Melli (0) y Voigtmann (9) -quinteto titular- Hall (9), Flaccadori (5), Hines (2), Poythress (4), Tonut (2), Ricci (0) y Kamagate (2).

Árbitros: Radovic (Cro), Vilius (Lit) y Petek (Esl). Sin eliminados. Técnicas a Poirier, Campazzo y Messina.

Incidencias: 10.000 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga.

4ª jornada: Fenerbahçe, 101-ASVEL Villeurbanne, 86; Olympiacos, 98-Partizán, 94; Baskonia, 82-Zalgiris Kaunas, 99; Real Madrid, 88-Milán, 71; Mónaco-ALBA Berlín (19:00); Anadolu Efes-Valencia (19:30); Panathinaikos-Maccabi (20:15); Barcelona-Bayern Múnich(20:30) y Virtus Bolonia-Estrella Roja (20:30).

Clasificación: 1. Real Madrid (4/0); 2. Barcelona (3/0); 3. Valencia Basket (3/0); 4. Fenerbahçe (3/1); 5. Zalgiris Kaunas (3/1); 6. Virtus Bolonia (2/1); 7. Bayern Múnich (2/1); 8. Maccabi (1/1); 9. Milán (1/2); 10. Estrella Roja (1/2); 11. Partizán (1/2); 12. Panathinaikos (1/2); 13. Olympiacos (1/2). 14. Mónaco (1/2); 15. Anadolu Efes (1/2); 16. Baskonia (1/3); 17. ALBA Berlín (0/3); 18. ASVEL Villeurbanne (0/4).