Aleix Espargaró habla alto y claro: "Borraría lo de la independencia de Cataluña.."

20 años después de su debut, Aleix Espargaró aparcó la competición con más de 340 Grandes Premios a sus espaldas y como 'Il Capitano' de Aprilia tras haber vivido sus mejores años en la recta final de su carrera. En 2015 le dieron su primera oportunidad con un equipo oficial, Suzuki, pero antes tuvo que currárselo con las CRT, aquellas MotoGP derivadas de serie. En Aprilia encontró su sitio y la primera victoria en la categoría reina (Argentina 2022). En el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024 se convirtió en el tercer piloto con más Grandes Premios comenzados en la historia de la máxima categoría: 329, solo por detrás de Andrea Dovizioso (345) y Valentino Rossi (432), una cifra que aumentaría a final de temporada.

En mayo de 2024, el mayor de los Espargaró anunciaba que al final de esta temporada dejaba MotoGP para ver más a su familia. Comunicó su decisión en el circuito de Montmeló, donde comenzó todo para él. El pasado mes de diciembre, en uno de los movimientos más sorprendentes del mercado, el piloto Aleix Espargaró decidía cambiar de vehículo. Tras retirarse de la Moto GP, el catalán desembarcaba en el ciclismo profesional y fichaba por el Lidl-Trek

Un carácter de blanco o negro

Ahora, analiza - en una entrevista enMotorbike Magazine- su trayectoria y su personalidad que en más de un ocasión le ha acarreado numerosas criticas. Admite que su carácter es de blanco o negro, no

existe el gris y eso lo ha colocado demasiadas veces en el punto de mira. ‘Hostia, ojalá hubiera sido un poco más gris. Sobre todo, en muchos temas en los que metí la pata en temas de política, temas en los que, al final, no ganas nada. Pero es cierto que yo soy una persona que necesita decir lo que piensa. Es muy difícil que yo sea hipócrita, no soy capaz de serlo, no va con mi carácter. Es más, es que si lo soy, no me voy a dormir a gusto. A mí me gusta ser como soy y expresarlo como tal", afirma.

"Il Capitano" subraya además que "los deportistas hoy en día, por muchos miedos, por muchos bloqueos que hay, nos perdemos a grandes personas y grandes deportistas que responden de manera monótona por ‘miedo a’. Y yo siempre he intentado no ser así. Es cierto, y repito, que me arrepiento de muchas cosas que he hecho de joven que he ido aprendiendo durante mi carrera deportiva».

Borraría lo de la independencia...

Preguntado por si hay algo que borraría, el mayor de los Espargaró confiesa: "sí, temas de la política. Cuando me metí con el tema de la independencia, que de hecho se me tildó mucho de independentista y nunca lo he sido. Jamás. No soy independentista, ya te lo puedo decir. Y en ese momento se me tildó. Me lo podía haber ahorrado, porque no gané ni por un lado ni por el otro. Por el tema de la tauromaquia también tuve muchos problemas. Soy antitaurino, pero… ¿para qué meterte tanto? Igual no hacía falta. Ha ido un poco con mi carácter, soy como soy. Y sí, no soy de grises. Creo que la gente que me conoce y me quiere, me quiere muchísimo, muchísimo. Y la gente a la que no le gusto no me puede ni ver. Pero al final, cada uno es como es".

Sus polémicas manifestaciones

Y es que el piloto se metió de lleno en el conflicto de 2017 con afirmaciones que fueron duramente criticadas. "La Guardia Civil y el Gobierno español se están pasando por el forro la democracia. Realmente, es una pena, porque parece que volvemos atrás y vamos a una guerra civil. No me esperaba esto”, afirmó.

“Es una prueba más de que hay mucho miedo en España de quedarse sin Cataluña. Creo que, al menos, lo que está clarísimo, es que la gente tiene que tener el derecho a decidir, que tiene que haber democracia. No se puede perder la paz y parece que se está perdiendo y eso que todavía falta una semana para el 1 de octubre”, reclamaba entonces.

Ocho años después, el ex piloto recula y admite haberse equivocado mucho. "Soy consciente de que me he equivocado mucho, pero también creo que he sido muy pasional. Y hoy en día, creo que la pasión cada vez cuesta más verla en los deportistas de élite y en la gente. Nos movemos mucho por influencias, por dinero, y creo que ponerle el corazón a las cosas es algo muy bonito y creo que es algo que sí que he hecho. Es algo de lo que estoy muy orgulloso, de haber hecho las cosas con pasión y es algo que espero que haya podido enseñar a mucha gente", sentencia.