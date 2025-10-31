Las increíbles y buenas noticias sobre el estado de salud de Noah Dettwiler

El planeta del motociclismo respira cada vez más tranquilo al saber que tanto José Antonio Rueda como Noah Dettwiler están mejorando rápidamente tras su gravísimo accidente del domingo pasado en Sepang. El choque fortísimo entre ambos congeló la respiración de todo el mundo en Malasia y muchos creen que no debería haberse disputado la carrera de Moto3 al menos después de una situación en la que nadie sabía exactamente cómo estaban los dos protagonistas.

Este viernes, el CIP Green Power, el equipo del piloto suizo ha actualizado el estado de salud de Dettwiler y las noticias no pueden ser mejores.

"Durante la vuelta de reconocimiento del Gran Premio de Malasia, Noah Dettwiler sufrió un grave accidente. El piloto requirió intervención médica inmediata en el circuito, donde Noah sufrió varios paros cardíacos y fue reanimado. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al hospital de Kuala Lumpur, donde los médicos le practicaron varias cirugías de emergencia, incluyendo la extirpación del bazo para detener una hemorragia grave y una primera operación en la pierna, que presentaba una fractura expuesta. También le insertaron un catéter para monitorizar la presión intracraneal. Además, sufrió graves contusiones pulmonares y permaneció en estado crítico durante varios días", comenzaba el comunicado del equipo, que detallaba desde el principio toda la secuencia de los hechos.

"El miércoles, los médicos anunciaron que su estado ya no era crítico y, desde entonces, ha continuado mejorando notablemente. Tras realizarle nuevas radiografías, los médicos también descubrieron una fractura en el cuello. Necesitará llevar un collarín cervical durante varias semanas para estabilizarlo", continuaba.

"Actualmente está despierto y se comunica con su familia y los médicos. Este viernes salió de la unidad de cuidados intensivos y trasladado a una clínica privada en Kuala Lumpur para continuar su recuperación. Será sometido a otra cirugía en la pierna, y no es seguro cuándo podrá regresar a Suiza ni si la operación se realizará en Malasia o a su regreso", decía el equipo, confirmando las buenas noticias dentro de la gravedad de lo que le sucedió al piloto suizo, que fue embestido por detrás a alta velocidad por José Antonio Rueda durante la vuelta de reconocimiento previa a la carrera de Moto3.

"En nombre de su familia y de todo el equipo, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al personal médico del circuito, así como a todo el personal del Sepang International Circuit y del Hospital de Kuala Lumpur, por su profesionalismo, excelente apoyo y atención. Queremos agradecer los mensajes de apoyo que hemos recibido de todo el paddock y de todo el mundo. Su familia y todos nosotros los apreciamos profundamente. Nuestros pensamientos están con José Antonio Rueda, todo su equipo y sus seres queridos en estos momentos difíciles. Les ofrecemos todo nuestro apoyo", terminaba el comunicado.