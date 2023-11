Oihan Sancet: «Valverde es el entrenador más importante que he tenido hasta ahora»

Oihan Sancet (Pamplona, 2000) se levantó una mañana siendo internacional. Un mensaje de su padre avisó al futbolista del Athletic Club de la llamada de Luis de la Fuente para ir con la selección absoluta.

¿Cómo reaccionó cuando se enteró?

Es un placer, muy feliz por la convocatoria. Levantarme de la cama y que me llegara esa noticia, pues muy contento.

¿Le cambia la vida ser internacional?

La vida no te cambia. Es un orgullo estar aquí, estoy muy contento de estar aquí, pero la vida no me cambia.

¿Pensaba en llegar a la absoluta o no se lo planteaba?

Siempre he dicho que eso es el premio a hacerlo bien en tu club. No me centro demasiado en eso sino en hacerlo bien en el club y todo lo bueno que llegue a partir de ahí bienvenido sea.

¿Cómo fue la experiencia en la primera convocatoria?

Muy bien, muy contento, un sueño logrado y un recuerdo para toda la vida.

¿Cómo es eso de debutar y marcar nada más pisar el césped?

Increíble, el debut soñado, debutar y ayudar con un gol. Feliz.

¿Es más fácil venir a la selección con Nico Williams?

Sí. Es un orgullo y un placer estar con él. Aparte de compañero de equipo es mi amigo y se hace más fácil estando con él por la buena relación que tenemos y todo es más sencillo.

¿Le piden cosas muy diferentes De la Fuente y Valverde?

Son dos modelos un poco diferentes, pero con tan buenos jugadores alrededor es muy fácil adaptarse. Es muy fácil hacerse al juego de la selección, me siento muy identificado con este juego.

¿Piensa en la Eurocopa o en jugar en San Mamés en el Mundial 2030?

No miro mucho a largo plazo, a lo que pueda llegar en el futuro, sino en el presente, en hacerlo lo mejor posible y después de hacerlo bien en el club venir aquí y hacerlo lo mejor posible también y lo que tenga que venir después, que venga.

¿Le ayuda conocer a De la Fuente de las divisiones inferiores?

Sí. Lo conozco desde hace muchos años ya, desde las categorías inferiores de la selección y confía en mí, yo confío en él y tenemos muy buena relación.

¿Qué le dijo cuando vino la primera vez?

Me felicitó, me dio la enhorabuena, me dijo que me lo había merecido y que por eso estaba aquí.

¿Hay algún entrenador que le haya marcado especialmente?

Sí, con el que estoy ahora. Creo que Ernesto [Valverde] es el entrenador más importante que he tenido hasta ahora y le tengo mucho aprecio.

Tuvo una lesión de ligamentos siendo muy joven. ¿Cómo se recupera uno de eso?

Es complicado. Subí al primer equipo con 18 años, enseguida me rompí el cruzado después de acabar la pretemporada. Es algo que te corta la trayectoria que llevas y se hace complicado, pero hay que salir de eso y hacerlo lo mejor posible.

¿Se comía mucho la cabeza?

Sí, al momento sí que te rayas, sí que te comes la cabeza, pero de seguido tienes que pensar que ya te ha pasado, que lo único que tienes que hacer es darle la vuelta e intentar recuperarte lo antes posible para volver.

¿En quién se fijaba cuando empezaba?

Uno de mis referentes siempre ha sido Andrés Iniesta, es una posición parecida y me fijaba mucho en él, en intentar copiarle todas las cosas buenas que hacía y ha sido un referente para mí.

Físicamente no se parecen.

Físicamente, no. Yo soy más alto, más flaco que él, pero la manera de jugar siempre me gustó mucho y todo el mundo sabe que es un jugón.

A usted le llaman el Flaco. ¿Eso de qué viene?

Estaba haciendo la pretemporada con Berizzo, los argentinos dicen mucho flaco, llamaba a todo el mundo flaco y se me quedó el mote.

¿Qué significa para un jugador como usted jugar en el Athletic?

Es un club con mucha historia, es un equipo grande, es un club con muchos títulos, que no ha bajado nunca a Segunda División y es un club histórico. Para mí es un orgullo el Athletic y un placer jugar ahí.

¿Es un orgullo también la política de cantera del club?

Por supuesto. Todos sabemos que no le queda más remedio que tirar de cantera, sólo puede fichar gente vasca, por lo que tiene que trabajar muy bien la cantera y lo demuestra. La mayoría de jugadores del Athletic vienen de la cantera.

¿Ve mucho fútbol?

Sí suelo ver fútbol. Es verdad que no me como la cabeza con ver todos los partidos ni mucho menos, pero cuando tengo tiempo libre y hay buenos partidos sí que me gusta ver fútbol. No soy muy friqui, pero si hay algún partido que me interesa y tengo tiempo, veo.

¿Prefiere ver la liga española, la Premier...?

No me centro en ver una liga sino que el partido bueno que me guste de cualquier liga lo veo.

¿Se imagina jugando fuera del Athletic?

Ahora mismo me centro en el Athletic, tengo un contrato muy largo, que lo he firmado hace nada y no pienso en jugar en otro equipo. Estoy centrado en el Athletic y en hacerlo lo mejor posible ahí.

Y en jugar en Europa, imagino.

Eso sí que es un sueño, que lo tenemos pendiente y creo que cada vez lo tenemos más cerca. Pelearemos para intentar conseguirlo este año.

¿La Copa también es un sueño?

Hay que dar valor a todo lo que ha hecho el Athletic en los últimos años. Ha jugado muchísimas finales y hay que darle valor a eso. No es nada fácil llegar a tantas finales seguidas. Es verdad que falta la guinda, que es ganarla, y hay una espinita clavada ahí, que la tenemos pero no tememos que comernos la cabeza sino tratar de llegar a la final y ganarla.

¿Qué significan los tatuajes que lleva en los dedos de la mano, un 3 y un 4?

Es un 34, que es el número con el que debuté, que me da suerte y por eso me lo tatué.