Rahm no consigue fluir en Madrid y dos veteranos salen al rescate

La afición española sigue sin poder gritar a lo grande una gran vuelta de Jon Rahm. Por tercer día consecutivo, el juego del vasco no fluyó en el Club de Campo y no va a poder lugar por su cuarto título en el Acciona Open de España. Lo ha intentado todo Jon y más ganas de estallar de alegría no puede tener el público, pero está visto este año lo que no puede ser, no puede ser y, además es imposible. Su vuelta fue buena (-4) para un -7 en total que le deja a nueve golpes del -16 del líder, Matthieu Pavon, pero no es suficiente. Y eso que arrancó el día con un birdie en el uno y dos más en la primera parte del recorrido. Y con el putt mostraba mejores sensaciones que el día anterior, algo que por otro lado era fácil. Pero ni así hubo ese momento en el que todo empezase a ir rodado y apareciese ese Jon pletórico. «Es el día que peor le he dado a la bola, pero he tenido un resultado bajo, la diferencia es meter un par de putts y esos golpes que he dejado cerca en el 10 y en el 15», explicaba Rahm nada más terminar su recorrido y antes de hacer felices a una infinidad de niños que esperaban para llevarse la firma del ídolo en sus gorras. «Las sensaciones en el green, sí han sido mejores, pero en el resto bastante peores. Los dioses del golf son así de graciosos de vez en cuando. No siempre hay que pegar perfecto a la bola para hacer pocas, a veces con un poco de suerte y un par de golpes en el momento adecuado te cambia el día», continuaba el de Barrika.

Y ese punto de inflexión pudo llegar el hoyo 14, un lugar en el que hasta el viernes no había hecho otra cosa que eagles y birdies. Era algo así como su talismán hasta el par de la segunda jornada, y el bogey de ayer después de darle a los árboles en los tres primeros tiros. Esos dos golpes, la diferencia de haber restado uno ahí en lugar de sumar otro, podrían haberle dejado un poco más cerca de la cabeza e incluso impulsado lo que le quedaba de recorrido. Pero otra vez fue que no: Hay que pegar una buena salida para tener opciones en ese hoyo. He ido a forzar, porque no tenía nada que perder. Daba igual. Si la pongo en calle y hago eagle igual cambia el tema, pero no es tan fácil siempre», confirmaba Rahm, que sólo espera dar un buen espectáculo en su ronda de este domingo. «Voy a tener que hacer muy pocas para ganar. Saldré a jugar y a hacer las menos posibles, es lo único que puedo pedirme. A ver si tengo un buen domingo y doy un buen espectáculo. A la afición les digo que me manden confianza, con su ayuda es todo más fácil», terminaba.

Sin Rahm en los primeros puestos, las opciones españolas para la última jornada son dos veteranos de 41 y 43 años que coincidieron en sus inicios: Alfredo García-Heredia, tercero empatado a cuatro golpes de la cabeza (-12), y Gonzalo Fernández Castaño (-11), a cinco impactos y que se está reencontrando con su mejor juego en casa. Llegaba como invitado, pero después de tres buenos días no tiene nada que perder este domingo.