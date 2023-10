Rahm sufre en su paraíso de Madrid, pero cree en la remontada

«El planteamiento para lo que queda es ganar. ¿A cuántos golpes estoy? ¿A ocho? Y eso jugando mal. Claro que se puede remontar. Lo que me ha pasado hoy a mí le puede pasar a cualquiera con la presión de ir líder». Así se sacudía Jon Rahm la frustración de su segundo recorrido en el Acciona Open de España, un día en el que un campo en el que siempre ha disfrutado se le puso respondón tanto en la búsqueda de las calles como en el green, donde patear fue un infierno para el vasco. Fueron finalmente 72 golpes para un +1 que le deja con menos tres, a ocho de la cabeza, una distancia que le obliga a hacer una gran tercera ronda para tener opciones el domingo.

En eso piensa ya el de Barrika después de una jornada de viernes en la que la tarde empezó torcida y no supo cómo darle la vuelta, un laberinto en el que buscaba ese golpe que cambiara la inercia y que nunca llegó. Ni siquiera en ese hoyo 14, mágico para él, dónde nunca en el Club de Campo de Madrid había firmado algo peor a un birdie. Pues ni ahí pudo restarle un golpe a su tarjeta.

No había manera de que le entrara un putt y la muestra es que sumó once hoyos consecutivos sin birdie, algo que jamás le había pasado en un Open de España. Rahm veía el hoyo pequeñísimo y perdió ese tacto que le distingue del resto pateando. Unos se le iban por nada a la derecha, otros parecían dentro, pero tocaban el borde y se iban fuera y la frustración hizo que algunos sí estuvieran mal tirados y se quedasen muy cortos.

El jueves sí cogió muchas calles y pudo maquillar el resultado, pero este viernes no tantas. Dos veces tuvo que gritar «¡bola!» para avisar a los espectadores que estaba en el recorrido, porque no la había puesto precisamente donde quería. Y esos fallos en la salida no le dejaban putts especialmente cortos y otros muchos los tenía que pegar desde el rough. «Me han dolido muchos. Al final de los primeros nueve hoyos he tirado buenos putts, los del 5, 6, 8 y 9 parecía que iban a entrar y nada. Quizá el del 9 me ha dolido más, que iba al centro y luego se me ha ido a la derecha. Es la tónica de los dos días, que he tenido muchos que parecían buenos y no han entrado y quizá he empezado a querer hacer más de lo que podía, nada más», analizaba con gesto serio, pero convencido de que el Club de Campo Villa de Madrid le puede devolver durante el fin de semana lo que le ha quitado en los dos primeros días.

Apoyo del público no le va a faltar, porque otra vez acudió en masa a ver el partido del gran ídolo y se quedó con las ganas de celebrar más birdies. El líder es el francés Pavon (-11) y el primer español, García-Heredia, que presentó la segunda mejor tarjeta del día (64 golpes para un -7 total). Rahm tiene muchos rivales por delante, pero no descarta la remontada si el campo le echa una mano. «Si juego bien y me acerco a -10 tendré opción el domingo. Esperemos que no llueva (la previsión da algo de agua) y el campo se siga segando y se ponga duro, porque me beneficia».