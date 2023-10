La dura respuesta del periodista humillado por Luis Enrique

Luis Enrique no tiene amigos en la prensa española y está empezando a no tenerlos en la prensa francesa. Le está costando coger el rumbo al PSG, muy inestable en este comienzo de temporada. La tensión es latente y sale incluso en las victorias. Luis Enrique echó en cara a un periodista y traductor sus preguntas después de la última victoria de su equipo y ahora este le ha respondido. "He dejado a Giuly y Mavuba empezar las preguntas y yo, al mismo tiempo, he hecho de intérprete simultáneo para que él pueda explicar en su idioma sus pensamientos. Lo hago con respeto para dejarlo en la mejor situación posible. Después yo, al escuchar a Luis Enrique, me quedé con mal sabor de boca y fui a otra pregunta, porque solo tengo tres y después le hice esa pregunta tan simple", ha asegurado en Relevo.el periodista Alexandre Ruiz. Fue una entrevista a pie de campo, con los dos futbolistas. Ellos preguntaban en francés y Luis Enrique contestaba en español. El periodista traducía y después preguntó: " "Esto no es falta de respeto, esto es ir más allá, es entender lo que hay. En el partido contra el Lyon, el PSG ganó 1-4 y yo en este período de entrevista tengo a la comunicación de PSG para decirnos cuántas preguntas", ha seguido contando. "Yo, entonces, tengo dos y si hablo de lo bueno, ¿para qué sirve? Lo bueno lo vemos todos, vemos los goles, que ganan... pero lo que nosotros no vemos son los detalles que hacen mejorar al equipo, esta es la ciencia de un técnico y yo en Lyon le dije: 'Está bien Luis, cuatro goles, genial. Pero nosotros hemos visto detalles como Marquinhos-Skriniar que estaban mal, que los balones pasaban por detrás, eran lentos... y cuando empecé a hablar de esto, me cortó", explicaba.

Una falta de respeto de Luis Enrique al periodista

Luis Enrique consideraba que había ganado el partido y que no había que buscar las debilidades, sino felicitarle. "Me dijo que habíamos ganado 4-1, que parecía que habíamos perdido. Yo conozco a un montón de periodistas en España y me habían dicho 'cuidado Alex, tenemos una relación bastante complicada con Luis y que a veces amigo-amigo, enemigo-enemigo. Cuando estás en una parte es difícil pasar a la otra'. Después del partido contra el Lyon, jugaron en casa contra el Marsella y yo le dije: 'Luis, chapeau', así. Hemos visto fútbol, nos ha gustado, enhorabuena, pero esto lo ha olvidado. Se ha quedado solo con lo de Lyon y esa pregunta, porque le hago la misma pregunta".

Hay otra que le gusta muy poco de Luis Enrique y es la gestualidad, que el entrenador español se de la vuelta y hablé de él de espaldas, como si se dirigiera a los otros dos futbolistas. "La actitud física, estamos en un mundo de comunicación, está hablando conmigo, de repente se gira, se pone hablando solamente de mí, hablando con Giuly. ¿Cómo puedo interpretar esto? Si yo le interpreté durante dos minutos para facilitarte la cosa, es un poco una falta de respeto eso, diciéndome a mí también cuando yo le digo lo de los jóvenes, él me contesta 'no, no, los jóvenes lo entienden, eres tú el que no lo entiende".