Bea Ortiz: «Somos las mejores en la cabezonería y el orgullo que tenemos»

Las subcampeonas de Europa debutan hoy en el Mundial de Qatar con el billete para los Juegos de París ya garantizado. China, Grecia y Francia son las rivales en la primera fase de un equipo que el año pasado fue plata en Fukuoka. Bea Ortiz (21-6-1995, Rubí) fue la MVP del reciente Europeo y después de tres platas (Budapest 2017, Gwangju 2019 y Fukuoka 2023) persigue su primer oro mundialista. Ligeramente constipada no tendrá problemas para estrenarse ante China. Además de las fechas clave del campeonato una cinéfila como ella tiene pendiente ver qué series y qué películas puede ver en Qatar, «aunque verlo en el iPad no es lo mismo que en casa o en el cine». Y no piensa perderse la ceremonia de los Goya del próximo sábado ni los Oscar del domingo.

¿Cómo han sido las apenas tres semanas que han pasado después del Europeo?

Después de ganar la plata sólo tuvimos tres días descanso al llegar de Eindhoven y eso se hace duro. Empezamos con menos carga de trabajo, pero la segunda semana ya fuimos a tope. Hemos tenido libres los domingos, pero es que tampoco había muchos días para preparar el Mundial. Nos quedamos en el CAR en Barcelona y allí hemos entrenado con niños de 16-17 años que son duros y fuertes. Luego he tenido un catarro antes de llegar a Qatar y ahora ando un poco justa de voz, pero llegamos preparadas. Hay más compañeras que han tenido algún problemas, pero estamos para jugar el Mundial perfectamente

¿Da tiempo a resetearse del Europeo y superar una plata que definió como amarga?

La verdad es que no pensamos ya mucho en la plata. Una vez acabado el Europeo al venir el Mundial tan seguido tampoco te da mucho tiempo para pensar sobre lo que ha pasado. Fue una plata amarga porque íbamos a por el oro, pero lo valoraremos más con el tiempo una vez que paremos.

¿Les pudo perjudicar que no tuvieran ningún partido muy exigente hasta la final y esa situación se podría repetir en Qatar?

Es verdad que en el grupo en Eindhoven fueron partidos asequibles. Hicimos muy buenos partidos y parecían fáciles, pero eran equipos potentes a los que no era habitual ganarles de esa manera. Esto se puede ver de dos formas: una es que estamos muy fuertes y podemos llegar bien a donde sea y la otra es que el rival no ha hecho su mejor partido. En el Mundial con los mismos rivales, como puede ser el caso de Grecia, el partido será totalmente distinto.

No estuvo en el único oro mundialista de España, pero sí en las tres platas siguientes...

Espero que a la cuarta vaya la vencida. En 2013 ya entraba en las convocatorias de la selección, pero me quedé fuera en el campeonato. Aquel oro de Barcelona fue muy chulo. Lo viví en la piscina y el ambiente era impresionante.

¿Siendo una de las clásicas del grupo, alguna vez se ha llegado a plantear renunciar algún año a la selección?

Sí, hay veces que te llegas a saturar, pero todas estamos aquí porque sabemos lo que queremos. Somos muy trabajadoras, muy constantes y sabemos que en los momentos complicados hay que seguir luchando. Estamos aquí porque nosotras queremos y por eso seguimos luchando. Ya llegará un momento en que lo deje y que pueda descansar. En el momento en que estoy yo y en el momento en que está el equipo tenemos que seguir intentándolo. Es verdad que una ve el calendario y se puede volver loca porque no es sólo la selección. Hay un montón de viajes, un montón de entrenamientos... pero es lo que queremos todas las que estamos en esto. No somos un equipo que renuncie a nada. Estamos aquí no porque queramos jugar un Mundial, lo que queremos es ganarlo. Está muy bien la plata del Europeo, pero ahora está el Mundial y estamos en Qatar para ganar el oro. Así lo hemos hecho siempre, ha sido nuestro ADN y lo sigue siendo.

¿En qué es mejor España que el resto de candidatas al oro?

Somos las mejores en la cabezonería que tenemos, no nos gusta perder a nada y tenemos mucho orgullo. En eso no nos gana nadie. Y tenemos una boyas que no tiene ninguna otra selección del mundo. Creo que somos un equipo muy completo. Entre el resto de candidatas parece que Países Bajos y Estados Unidos son las más fuertes, pero hay otros equipos que no tienen plaza olímpica, como Italia o Hungría, que saldrán a morder. Las italianas eliminaron en cuartos del anterior Mundial a Estados Unidos y las húngaras son muy peligrosas.

¿Cuál es su mejor virtud dentro y fuera del agua?

Dentro, la polivalencia y fuera... la lealtad.