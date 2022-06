Djokovic se deshace en elogios a Nadal y critica a la organización de Roland Garros

Novak Djokovic reconoció ante la prensa la superioridad de Rafa Nadal en el partido que les enfrentó en los cuartos de final de Roland Garros. Nadal se impuso por 6-2, 4-6, 6-3 y 7-6(4), en un encuentro que terminó pasada la una de la madrugada, y se medirá en semifinales al alemán Alexander Zverev, que superó a Carlos Alcaraz. El serbio también se unió a otros tenistas en las críticas a la organización por los horarios de los partidos.

“Tuve mis oportunidades en el cuarto set. Servía para ganarlo, tuve un par de puntos de set. Con uno o dos golpes podría haber llegado al quinto set. Ahí podría haber ganado cualquiera. Nadal mostró por qué es un gran campeón. Se mantuvo fuerte mentalmente y terminó de la forma en que lo hizo”, declaró Djokovic.

El serbio destacó que Nadal “jugó mejor en los momentos importantes”. “Di lo mejor de mí mismo. Sé que podría haber jugado mejor. Estoy orgulloso de haber luchado hasta el último golpe”, continuó Djokovic, quien reconoció que cayó “ante un jugador mejor”. “Tuve mis oportunidades y no las aproveché. Eso es todo”, añadió.

Djokovic también valoró el nivel físico mostrado por Nadal, que apenas dos semanas antes terminó cojo el partido de octavos de final del Masters 1.000 de Roma que perdió contra el canadiense Denis Shapovalov. “Es capaz de, pocos días después de estar lesionado y apenas poder caminar, volver al cien por cien a nivel físico. Lo ha hecho ya muchas veces en su carrera, así que no estoy sorprendido”, manifestó el serbio.

Nole se unió a otros tenistas y criticó a la organización de Roland Garros por el horario de los partidos. “Creo que los partidos nocturnos comienzan demasiado tarde. Pero la televisión decide”, se quejó.

Apenas dos días antes, Carlos Alcaraz también criticó a la organización por el horario de sus partidos. Después de superar a Kachanov, en un duelo que se disputó en horario nocturno, Alcaraz manifestó que le parecería injusto jugar en ese turno contra Zverev: “No me parecería justo, aquí ya vamos a decir las cosas. Ya he jugado dos veces en el turno de noche. No digo que me moleste, pero tienes menos tiempo para descansar y se termina todo muy tarde. Parece que no, pero, aunque termines a las 12, hay que mirar todo lo que hay detrás: hay que cenar, ir al fisio, intentar descansar con la adrenalina del partido... Una tercera vez no me parecería justo”. Alcaraz y Zverev jugaron en horario de tarde y el español perdió.