Los preocupantes temblores de Djokovic en su partido de las ATP Finals

El tenista serbio Novak Djokovic cerró invicto su ‘round robin’ en el Grupo Rojo de las ATP Finals que se están disputando en Turín (Italia) tras imponerse en tres sets al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 6-7(5), 7-6(2). Pero fue un partido excesivo y que puede haber pasado factura al serbio muy cansado físicamente.

En un duelo sin nada en juego, salvo los puntos para el ranking, ya que el de Belgrado estaba clasificado para las semifinales como primero y el de Moscú ya estaba eliminado, ambos libraron una gran ‘batalla’ que se extendió por más de tres horas y en la que el finalista del Abierto de Australia tuvo saque para ganar. ’Nole’ no le dio la espalda al choque y buscó con ahínco una victoria que encarriló de la mejor manera posible tras un primer parcial sólido, sobre todo cuando jugó con primeros, y en el que sacó el máximo partido a sus pocas opciones al resto, con un ‘break’ clave con 4-3 a su favor. De todos modos, Medvedev tampoco arrojó la toalla y trató de irse de la ciudad italiana con un triunfo. El encuentro se endureció y le pasó algo de factura a Djokovic, que salvó tres bolas de set con 5-4 antes de caer definitivamente en la ‘muerte súbita’, en lo que fue su primera manga concedida en estas Finales de la ATP.

En el tercer y definitivo parcial, los dos tenistas mantuvieron su nivel y apenas dieron concesiones hasta el tramo final. El serbio no aprovechó su oportunidad en el octavo y vio como cedía su primer servicio del torneo a renglón seguido, tras un noveno juego 'eterno'.

Sin embargo, ahí tampoco decidió darse un respiro y guardar algo de energía. El ganador de 21 ‘Grand Slams’ sacó su tenis para volver a igualar y finalmente sentenció al ruso en el ‘tie-break’ para irse a descansar y a pensar en el duelo con el estadounidense Taylor Fritz.

El partido fue tremendo, pero dejó una imagen preocupante con unos temblores tras el final de segundo set que ha hecho que mucha gente se haga preguntas acerca de su estado de salud.

Así ha terminado Djokovic el segundo set ante Medvedev. Con temblores en la mano. Quitándose la camiseta y echándose agua por la cabeza. Ya está clasificado como primero de grupo y aún así, sigue en pista. pic.twitter.com/rYYiGqQM7q — Germán R. Abril (@gerebit0) November 18, 2022

“Era sólo la fatiga de la agotadora batalla. Eso es todo lo que puedo decir. Quiero decir, no había ninguna enfermedad. No había ninguna parte del cuerpo en particular que me molestara. Era sólo el agotamiento físico general”, aseguró Djokovic. “No voy a entrar en detalles porque simplemente no siento que sea un lugar para compartirlo. ¿Por qué lo haría? No quiero revelar lo que estoy pasando exactamente a mis oponentes”, continuó el serbio.

”Siempre he tenido un día libre entre partido y partido, por lo que hoy llegaba fresco. No fue un partido nada fácil. Estaba un poco nervioso y tenso antes del partido por el hecho de jugar ante uno de los mejores jugadores del mundo. Medvedev siempre quiere ganar aunque supiera que no tenía posibilidades de poder lograr el pase a semifinales”, continuó Novak.

“Siempre que nos enfrentamos tenemos una dura batalla. Él quería terminar la temporada con una victoria y, por otro lado, yo no quería perder con él. En esta etapa de mi carrera, cada partido como este es una oportunidad de oro de poder conseguir una victoria ante uno de los mejores jugadores del circuito sin pensar en lo que viene mañana”, ha acabado.