Copa Davis 2025, Italia - España: horario, dónde ver online TV y a qué hora son los partidos de la final

Llegó el gran día. España vuelve a luchar por levantar la Ensaladera por primera vez desde 2019 y lo hará ante Italia, la anfitriona. Cuando salió el sorteo era la final soñada, con Sinner y Alcaraz como grandes reclamos, pero ambas selecciones han mostrado su nivel y se enfrentarán en una final que promete ser apasionante. España sacó su billete para la final de 'la Davis del pueblo' superando de forma épica, una vez más, a Alemania.

Nada importa que no estén los dos mejores jugadores por Ranking ATP porque la fuerza de España está siendo la unión, con nuevos héroes emergiendo cada jornada. Esta vez no hizo falta remontada porque el primer punto cayó del lado español gracias a un Pablo Carreño a un nivel sobresaliente. Munar también dio la cara, pero se topó con Zverev y la pareja formada por Granollers y Pedro Martínez tuvo que volver a salir al rescate.

Un tie break para la historia

El partido de Pablo Carreño comenzó con nervios y con Struff apretando con un break tempranero, pero nada puso nervioso al asturiano que lo recuperó al momento. Con puntos espectaculares, logró un segundo break al final de una primera manga que se llevó con autoridad. Más se alargó la segunda después de que el alemán salvara tres bolas de partido y forzara un tie break que comenzó imperial. 6-1 a favor de Struff y todo parecía abocado al tercer set.

Sin embargo, ahí apareció la magia y la furia española. Carreño salvó las dos primeras bolas de set al saque y metió toda la presión al germano, que cuando se dio cuenta ya había desperdiciado las cinco bolas y el set estaba empatado. Pablo Carreño no desperdició su cuarta bola de partido y dio el primer punto a España.

Munar llevó al límite a Zverev

La victoria de Carreño se antojaba clave porque el segundo partido era ante Zverev, número tres del mundo y jugador con mayor Ranking ATP del torneo. Munar, que está en el mejor momento de su carrera, jugó a su mejor nivel y llevó al límite al alemán, que necesitó sendos tie break para tumbar al español, que mostró autocrítica tras la derrota: "Es la realidad de quiénes somos, de mi posición, la gente me dice que a veces juego a un nivel más alto y hoy he demostrado que no. En momentos de tensión he demostrado que soy peor jugador que él, poco más, cabecita baja y a currar". Sin embargo, lo tenía claro: “¡Hasta mañana!”.

Granollers y Pedro Martínez, pareja mágica

Llegaba la batalla final y la 'España de los olvidados' se aferraba a su gran especialista, Granollers, que tiene una pareja de garantías como está demostrando Pedro Martínez durante todo el torneo y lo ha vuelto a hacer en el momento más difícil. El partido comenzó con la pareja española insprada y ganando el primer set con autoridad, pero no iba a ser fácil. Kevin Krawietz y Tim Puetz, no son mundialmente conocidos, pero sí unos consumados especialistas que reaccionaron en el segundo set.

A vida o muerte, un set para decidirlo todo y sin margen de error. Españoles y alemanes mantuvieron su primer saque, pero en el segundo Granollers y Pedro Martínez dieron el gran golpe con un break que acabó siendo definitivo, aunque no sin sufrimiento. Cada punto era una batalla, con bolas incluso entrando por el lateral de la red in extremis, hasta que se llegó al juego definitivo. Granollers con dos aces hizo que el partido pasara de una bola de break a una de partido, que su escudero hizo buena con un remate que hace ilusionarse a toda España.

Italia, también sin sus líderes

Si la Copa Davis de España es un ejemplo de unión y superación, la de Italia es algo similar. Sin Sinner ni Musetti han emergido Berretini y Cobolli para ganar las dos eliminatorias por la vía rápida, sin necesidad de haber disputado ningún partido de dobles. Lo que es algo positivo por ahora, se puede volver en contra en caso de partido definitivo en la final ya que Granollers y Pedro Martínez están metidos de llenos en la competición. No será sencillo porque es la anfitriona, pero los 'olvidados' ilusionan a toda España con que la 'Davis del pueblo' acabe en las vitrinas españolas.

La gran final entre Italia y España se disputará este domingo 23 de noviembre a partir de las 15:00 horas (horario peninsular español). El encuentro podrá seguirse en directo en Movistar Plus a través de los canales de televisión Movistar Plus+ y Movistar Deportes. Además, podrás seguir el minuto a minuto y la cobertura completa del partido con toda la previa y declaraciones post partido en LA RAZÓN (www.larazon.es).