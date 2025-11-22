El golpe increíble de Granollers por fuera de la red en el decisivo dobles de la Davis entre España y Alemania

España eliminó a Alemania en las semifinales de la Copa Davis. El equipo germano era uno de los favoritos para ser campeón, pues tenía al mejor tenista individual, Alexander Zverev, y la pareja de dobles más consolidad, Krawietz y Puetz. Y precisamente en el partido por parejas se decidió la clasificación, después de la victoria de Carreño ante Struff y la de Zverev ante Munar.

Alemania tiene al dúo más consolidado, pero España tiene al mejor jugador de dobles, Marcel Granollers, que ha estado fantásticamente secundado por Pedro Martínez. Marcel se inventó dos o tres golpes deliciosos en la final.

El más llamativo fue uno en el que pasó la bola al otro lado por fuera de la red en lugar de por encima, pura genialidad. Era, además, en un momento de máxima tensión, con 5-2 arriba en el tercer set. Ese juego lo ganó Alemania. Después, le tocó sacar a Granollers, y tuvo que hacer frente a una pelota de break. La salvó con un inteligente servicio directo. No fue tan bonito como su toque anterior, pero fue más importante. Estaba haciendo daño sacando a la “T” a Krawietz, pero para ese punto decidió cambiar la dirección, y engañó a su rival.