Final feliz: Kamil Majrzchak se encuentra con el niño al que le robaron una gorra y le regala otra firmada

El US Open es uno de los torneos más importantes del circuito tenístico. Entre derechas ganadoras, voleas y buenos intercambios, se coló un vídeo en el que se denunció una situación francamente lamentable. El tenista polaco Kamil Majrzchak acababa de lograr una fantástica victoria sobre Khachanov. Estaba firmando autógrafos a los aficionados, y regaló la gorra a un joven... Pero una pareja se la quitó.

El tenista no se dio cuenta de lo sucedido, pero las redes sociales no tardaron en denunciarlo. Majrzchak se puso manos a la obra para hacer justicia y pidió por Instagram ayuda para encontrar al joven. Un día después, la historia tuvo su final feliz.

Majrzchak subió un vídeo con el joven aficionado, con el que se encontró después de un entrenamiento. Compartió un rato con él, le regaló una gorra firmada y posó para una foto.

El tenista polaco, por cierto, tuvo que retirarse en su siguiente partido del US Open, contra el suizo Riedi, por lesión, cuando perdía 5-3 el primer set.