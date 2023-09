Medvedev - Djokovic, final del US Open: el precedente que no vale y la clara definición que el ruso hace de Nole

Daniil Medvedev ya le dio un disgusto a Novak Djokovic en 2021. El serbio se plantó en la final del US Open con una pequeña decepción (no ganó medalla en los Juegos de Tokio, al caer en semifinales con Zverev y en la lucha por el bronce contra Pablo Carreño), pero dispuesto a hacer historia y conquistar los cuatro Grand Slams en un mismo año, algo que en la llamada "era Open", desde que el tenis es lo que es hoy, solo había logrado en el cuadro masculino Rod Laver en 1969. Venció el ruso, incluso con facilidad, triple 6-4, y ahora que va a volver a enfrentarse a Nole en la misma cita le recuerdan aquel triunfo y él sonríe porque sabe que en el fondo no vale para nada respecto a lo que pueda suceder esta vez. "Djokovic siempre es mejor que la vez anterior que juega. Por ejemplo, yo le gané esa final del US Open, él me ganó en Bercy (dos meses después). Alcaraz le ganó en Wimbledon, y Novak le derrotó en Cincinnati (un mes y medio después, esta campaña). Novak, cuando pierde, nunca vuelve a ser el mismo... Es simplemente una mentalidad diferente... Él va a ser diez veces mejor en esta final que aquel día, por tanto yo tengo que ser diez veces mejor para superarlo", analiza el ruso. En los cara a cara entre ambos hay un 9-5 para Novak, que en finales se convierte en 2-1 (las dos citadas, una para cada uno, más la del Open de Australia 2021, con victoria del serbio en tres sets corridos).

Mira que Djokovic tiene un gran revés, el mejor del circuito seguramente, una derecha solidísima, un físico envidiable pese a sus 36 años, un saque que ha ido mejorando con los años hasta convertirlo en un arma más... Pero lo que todos los rivales destacan de él es lo que está arriba, su cabeza, su mentalidad, su capacidad para jugar mejor cuando más aprieta la presión.

Rey de los Grand Slam

Y en esa cabeza desde hace unas temporadas hay dos palabras por encima de todas, en lo deportivo: "Grand Slam". Por tercera vez en su carrera (2023, 2021 y 2015) ha disputado la final de los cuatro "Grandes" el mismo año, con lo que iguala lo logrado por Federer (2006, 2007 y 2009) y Steffi Graff (1988, además ella las ganó todas, más el oro olímpico; 1989 y 1993), aunque la derrota ante Alcaraz en Londres ya le impidió el pleno de triunfos. Su dominio en estas citas en las últimas temporadas es absoluto, siempre que le han dejado: en 2020 ganó Australia, hizo final en París, no se disputó Wimbledon por el covid y le expulsaron del US Open por el bolazo al recogepelotas. En 2021, tres títulos y cuatro finales; en 2022 sufrió la única derrota antes del último día en cuartos de Roland Garros ante Nadal, pero ganó Wimbledon y a Australia y Nueva York no le dejaron ir por el covid. En 2023 ha repetido las cuatro finales. En nueva York busca su Grand Slam número 24. Medvedev sólo tiene una, aquella que ahora no le sirve como referencia.