¿Cuándo juegan y cómo se puede ver en tv la final del US Open entre Djokovic y Medvedev?

La final del US Open entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic era la más esperada y se frustró. No falló el serbio en su duelo con Shelton, pero el ruso Daniil Medvedevcerró el camino del español en semifinales con un partidazo memorable. El duelo por ver quién es el campeón del último Grand Slam del año no enfrentará al número uno y el dos del mundo, pero sí apunta a ser un encuentro apasionante entre el dos y el tres.

Horario y dónde ver la final del US Open

Medvedev frustró las esperanzas de Alcaraz de retener la corona que logró el año pasado. En el cuadro masculino nadie lo ha conseguido desde Federer en 2008, y así seguirá siendo al menos un curso más. El ruso está ahora ante el desafío de enfrentarse a la leyenda de Djokovic. La gran final es el domingo 10 de septiembre a las 22:00 horas, y podrá seguirse en televisión a través de Movistar+.

No es un reto que Medvedev no conozca, pues ya disputó ese último partido del US Open contra Novak en 2021, además en una jornada de gran recuerdo para él. Venció por 6-4, 6-4 y 6-4 para conquistar su primer y hasta ahora único Grand Slam. Además, frustró las esperanzas del serbio de sumar los cuatro "Grandes" el mismo curso. Se quedó a ese partido de conseguirlo (también se había quedado sin medalla en los Juegos de Tokio, al caer en semis contra Zverev y contra Carreño en la lucha por el bronce). Este 2023, Novak también ha alcanzado el encuentro definitivo (por tercera vez en su carrera) en las cuatro citas más importantes del calendario: el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, pero Alcaraz le frustró la opción de levantar todos los títulos al imponerse en la memorable final del All England Club el pasado julio.

Ese Medvedev - Djokovic en Nueva York en 2021 es uno de los 14 enfrentamientos que han tenido los dos tenistas hasta ahora, con un balance de 9-5 en favor de Nole. En lo que respecta a finales han sido tres, la ya citada que se llevó el ruso y ese mismo curso, la del Open de Australia y el Masters 1.000 de París-Bercy, con cambio de ganador.

Si Daniil busca su segundo Grand Slam en su cuarta final, Novak Djokovic persigue seguir escribiendo la historia con el título número 24 de este nivel, lo que supondría que pone dos de distancia con Rafa Nadal.