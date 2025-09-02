¿Traición de Raducanu a Alcaraz? las cariñosas fotos de la británica con otro tenista que han revolucionado las redes

El deseo de Carlos Alcaraz y Emma Raducanu de volver a reinar en la legendaria pista Arthur Ashe de Nueva York se esfumó en menos de una hora, pero lo que en ningún momento llegó a perderse fue la chispa y la complicidad entre esta pareja de tenistas de éxito.

Enfrente estaban Jack Draper y Jessica Pegula. El español y la británica apenas resistieron 50 minutos en la Arthur Ashe y se despidieron del torneo por 4-2 y 4-2.

La pareja Alcaraz y Raducanu había generado mucha expectación antes del US Open, aunque la número cuatro del mundo de la WTA, Pegula (que tiene una amplia experiencia en dobles), y el número uno del equipo británico, Draper, demostraron una gran calidad en el Arthur Ashe Stadium. Sin embargo más allá del juego, tras el partido, se produjo un momento de tensión que se ha convertido en la comidilla del US Open desde que ayer los aficionados los hicieran viral con un vídeo que daba la vuelta al mundo. Los aficionados presenciaron un momento de tensión entre Draper y Raducanu en las mismísimas narices de Alcaraz, cuando ambos se dieron la mano con desgana después de que ella rechazase un abrazo.

Ese gesto disparó aún más los rumores de una relación entre la tenista y el murciano e incluso Nick Kyrgios, conocido por sus declaraciones provocadoras, sugirió públicamente la existencia de un “triángulo amoroso” entre la campeona del US Open 2021, Draper y Alcaraz: “Creo que es un triángulo amoroso. Draper, Alcaraz, Raducanu. Creo que se están peleando por Raducanu. Al mundo del tenis le encantan las historias de amor, les encanta intentar juntar a dos personas”, dijo en declaraciones a talkSport.

¿Adiós a la historia de amor que conquistó el US Open?

Sin embargo, el cuento de hadas parece haber acabado de un plumazo a tanor de las sorprendentes fotos publicadas por la tenista que han revolucionado las redes sociales.

La estrella del tenis Emma Raducanu ha desatado los rumores de romance en las redes sociales después de compartir una serie de fotos en su cuenta de Instagram. Raducanu fue eliminada de la tercera ronda del US Open el viernes tras ser derrotada en sets seguidos por la kazaja Elena Rybakina y ahora el foco vuelve a estar de nuevo en su vida fuera de la pista.

Ayer, la joven de 22 años compartió una serie de fotos con sus casi tres millones de seguidores en redes sociales con el texto: "Un verano productivo. El progreso antepone la perfección".

El carrusel lleva casi 200.000 "Me gusta" en cuestión de horas después de ser publicado y en los comentarios los aficionados no pudieron evitar especular sobre una posible relación después de verla acurrucándose con un viejo amigo.

En las imágenes se puede ver a Raducanu cenando junto a su amigo y compañero prodigio del tenis Benjamin Heynold.

Emma Raducanu junto a Heynold Instagram

El tenista de 24 años ya fue visto animando a Raducanu en Wimbledon cuando derrotó a Marketa Vondrousova en el All-England Lawn Tennis Club el pasado mes de julio y el mes pasado se le vio con frecuencia en el rincón del equipo de la tenista durante el torneo de Queen’s, en el oeste de Londres

Heynold mantiene un perfil bajo en las redes sociales, pero se cree que trabaja en el banco Raine Group en EE. UU.

El joven de 24 años también es un entusiasta jugador de tenis y ambos representaron juntos al equipo de Gran Bretaña en su juventud.

Raducanu ha insistido en los últimos meses que su relación con Alcaraz es solo de amistad y quizás esta sea la prueba definitiva.