Villanueva y Murado: rápidos y veteranos

La pareja española formada por Alex Villanueva y José Murado se han proclamado matemáticamente Campeones del Mundo de Rallys en la categoría Masters, reservada a los pilotos veteranos que tengan más de cincuenta años. El título ya está en sus manos tras el pasado Rally de Europa Central y a falta de disputarse la última prueba del calendario en Japón.

Perteneciente a una familia con una amplia tradición en competiciones automovilísticas de todo tipo en España, Alex Villanueva, de 55 años de edad, ha competido varios años en el WRC tras haber participado desde hace años en rallys tanto de asfalto como de tierra en nuestro país. Su palmarés deportivo, que se inició hace unos treinta años, cuenta con títulos como el de Campeón de España de Rallys de Tierra en 2006 a los mandos de un Mitsubishi Lancer Evolution. Un título que repitió diez años más tarde a los mandos de un Citroën DS3 R5. Esta temporada Villanueva pilota un Skoda Fabia RS Rallye2.

La brillante temporada de la pareja Villanueva-Murado se ha fraguado a base de buenas actuaciones en las principales pruebas del WRC, ya que han participado en los rallys de Suecia, Portugal, Cerdeña, Estonia, Finlandia y Acrópolis, en Grecia. Gracias a sus buenos resultados, podría no acudir a la última prueba del año, el Rally de Japón, lo que sería un ahorro de tiempo y dinero. Porque al dúo español también le gusta participar en pruebas nacionales, como el Rally de Tierra de Madrid.

Dentro de la categoría Masters ha conseguido victorias en las pruebas de Portugal, Estonia y Finlandia. El título ya es propiedad de los pilotos españoles tras la carrera de Europa Central que, a pesar de hacer sido ganada por su máximo rival, el alemán Armin Kremer, no ha conseguido aventajar a Villanueva por los puntos suficientes. Y, además, ya se ha hecho pública la lista de inscritos de Japón, donde no aparecen sus principales rivales, Kremer y Keferbock, con lo cual no sumarán puntos y no podrán arrebatar el título al madrileño.

Sí que asistirá a la prueba nipona otro español habitual en este tipo de carreras, Miguel Díaz Aboitiz, ya que sus vinculaciones con Filipinas hacen que tenga allí una residencia y Japón es más accesible que las carreras en Europa. También hay otros pilotos españoles, como José Luis García Molina y Daniel Alonso, que han acudido esporádicamente a alguna de las pruebas de este prestigioso certamen.

El WRC Masters es una categoría que va incrementando el nivel y el número de pilotos cada año. Dentro de esta clasificación pueden participar conductores aficionados que hayan cumplido 50 años y pueden participar con vehículos de las categorías WRC2 o WRC3.